Дорожная компания заплатит 800 тысяч тенге своему водителю, который потерял ногу в ДТП

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Дорожная компания заплатит 800 тысяч тенге своему водителю, который потерял ногу в ДТП

Мужчину в результате аварии зажало между двумя машинами. За моральный вред он требовал, чтобы работодатель заплатил ему 1 миллион тенге и отстоял своё это право в суде.

В июле 2014 года водитель КамАЗа Ерлан А., работавший в ТОО «Актобегордор­строй», из-за дорожной аварии в одночасье стал инвалидом, мужчине ампутировали ногу. Из материалов уголовного дела следует, что Ерлан припарковал свой грузовик, у которого кончилось горючее, на обочине проспекта Санкибай батыра, включил аварийку. Когда он стоял у грузовика, ехавший по дороге КамАЗ неожиданно вырулил на обочину и врезался в припаркованное авто Ерлана. От удара его грузовик сдвинулся с места в сторону соседнего бензовоза, мужчину зажало между двумя машинами. В результате несколько операций, ампутация ноги и инвалидность. Виновника аварии, водителя первого КамАЗа приговорили к 2 годам ограничения свободы.

Спустя почти два года Ерлан подал иск в суд на ТОО «Актобегордорстрой». Он требовал, чтобы работодатель обеспечил ему санаторно-курортное и дополнительное лечение, предоставил трость, костыли, протез, авто для инвалидов, работу в специальных условиях и выплатил за моральные страдания 1 миллион тенге.

Управление инспекции по труду установило, что в случившемся вина работодателя 100% а значит, предприятие должно нести расходы своего работника по восстановлению здоровья, отметил в иске пострадавший водитель. Он также проинформировал суд, что ответчик отказывался добровольно возмещать расходы на его лечение, моральные издержки, хотя он обращался к нему неоднократно.

Представитель ТОО «Актобегордорстрой» иск не признал. Отметил, что вред причинен непосредственно водителем, который выплатил компенсацию за моральный вред. Компания делает причитающиеся по закону выплаты, помогала в лечении, обеспечила пострадавшего работника тростью и протезом. Ответчик указал, что часть требований истца предусмотрены индивидуальной программой реабилитации инвалида, срок которой истекает в 2017 году, и компания не отказывается от ее выполнения, а значит, не нарушает права своего работника. Суд установил, что в этой части ответчик прав.

Суд решил, что истец имеет право только на моральную компенсацию от работодателя. Суд обязал ТОО «Актобегордорстрой» выплатить работнику за моральные страдания 800 тысяч тенге.

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