Офицеры рассказали, почему прятались в туалете и бежали от террористов

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Офицеры рассказали, почему прятались в туалете и бежали от террористов

На скамье подсудимых дежурный по войсковой части 6655 майор Кайнарбек Тастамбеков и его помощник майор Каиргали Уражанов. Офицеров обвинили по статье «Нарушение уставных правил несения службы, повлекшее тяжкие последствия».

– Дежурный по части майор Тастамбеков и помощник дежурного Уражанов обязаны были применить оружие без предупреждения в случае отражения вооруженного нападения на охраняемые военные и гражданские объекты, караулы и сооружения войсковых частей. Однако 5 июня майор Тастамбеков и майор Уражанов наблюдали внезапное групповое вооруженное нападение 17 человек на войсковую часть 6655. Тастамбеков, опасаясь за свою жизнь, умышленно не обеспечил выполнение устава внутренней службы, согласно которому дежурный по части в особых случаях обязан был дать команду дежурным по подразделениям закрыть входные двери в казарме на запоры, – зачитал обвинение прокурор Торегали Багиров.

Свидетели, трое военнослужащих, сказали, что Тастамбеков сначала забежал в туалет, а солдаты за ним. После этого выпрыгнул из окна туалета со своим помощником. И побежали дальше. Солдаты остались втроем в туалете. И поскольку у них не было оружия, рядовые не выходили из туалета, пока все не утихло.

– Я категорически не согласен с формулировкой прокурора, что якобы я сбежал. Я побежал со скоростью света в узел связи, чтобы сообщить о нападении. У меня в одной руке был пистолет, а в другой сотовый телефон. Отстреливаясь, я звонил по сот­ке. Да, действительно, помощники бежали за мной, потому что террористы уже вошли в штаб и было небезопасно. Поэтому с обвинением я не согласен на 100%, – утверждает Кайнарбек Тастамбеков.

Также майор заявляет, что ДВД обязан был оповестить военнослужащих о террористах, которые приближались к войсковой части, но этого не сделали.

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Все комментарии (61):
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фото пользователя 1870
1870
"...побежал со скоростью света в узел связи...". Если дословно, это почти 300 000 км в сек. Позорные действия должностных лиц. Не надо ему самому бегать в узел. Бестолково, зря все рассказывает журналистам.
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22.12.2016, 08:24
фото пользователя taxsist2
taxsist2
спрятался в туалете это уже новое... думаю скоро мнение общественности может поменяться в свете такой информации.
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22.12.2016, 08:52
фото пользователя Veles
Veles
"террористы уже вошли в штаб" - во как.. а нам пели, что вахи не задерживаясь прошли через воинскую часть и вышли через ворота на тургенева.

вот поэтому воинская часть 3 суток была в оцеплении.
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22.12.2016, 08:52
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Veles полной информации всегда не доносят, изза этого народ сочувствует тем кого обвиняют т.к с той стороны родственники или адвокаты всегда сотрудничают с СМИ, публикуют на различных интернет ресурсах свои соображения выставляя обвиняемых в роли жертвы системы и т.д.
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22.12.2016, 08:59
фото пользователя ферзя
ферзя
Да не доносят  Последние дни четко показывают  что не эти офицеры виноваты в допущении террора. А те кто крышевал, оказывал содействия и допустил, вольготно лишились одних должностей и перешли на другие не меньше. Лично мне козлы отпущения не нужны.Здесь есть офицеры пусть они поправят если я что скажу не верно. Не знаю как у войсковиков сейчас. А раньше военные имели оружейки в казармах на случай тревоги. Мне говорят что такого уже нет. Оружие только на складах у дежурных и караульных. разновидностей тревог очень много и сирена сейчас может сбить с толку. На каждый вид тревоги свои инструкции. 
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22.12.2016, 21:10
фото пользователя ферзя
ферзя
В данном случае сигнал тревоги должен был быть по плану крепость а есть еще куча что в памяти уже не сложились и на случаи войны и при массовых беспорядков, и т.д. и тп. У нас по плану крепость что объявляется на случаи нападения на райотдел блокируется дверь - условно. Потом дежурный оповещает руководство, затем МВД, затем подымает личный состав Это уйма времени, как правило, занимает пол часа. Вопрос как пробиться к райотделу без оружия и в форме если он окружен и двери по факту будут заблокированы. Я же попаду спеша на помощь в засаду и стану легкой добычей и заложником. На мои вопросы отвечали однозначно - не твоего ума дело вот есть инструкция. Теперь давайте подсчитаем сколько времени займет дозвон. Трубка автоматом не подымается. некоторым приходится звонить дважды а то и вовсе не дозвонишься А оповестить то надо. 
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22.12.2016, 21:21
фото пользователя 1870
1870
ферзь, все правильно. Служба войск - механизм громоздкий, прописанный до мелочей и до минут. Действительно, нынче много отличий в ее организации в сравнении с 30 летней давностью. Оружейки в войсках сейчас не в каждой части. Сами части категорируются многоступенчато. Основной массе читателей эти вещи не понять. Одним из моментов в данной неразберихе являются явные упущения в подготовке личного состава. Это видно невооруженным глазом. Детский лепет приводимых офицеров в материале просто раздражает даже.
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22.12.2016, 21:27
фото пользователя ферзя
ферзя
оповестишь зама раньше чем начальника не оберешься проблем по субординации.  А тут еще и разъяснять и ждать указаний растерянного начальника А потом замам объяснять а потом начальнику штаба и т.д. А до этого сообщить в центр округ и т.д. Позвонить в полицию, вообще в этой суматохе и в голову может не прийти. Есть еще куча нюансов. чих то тупых разработок. А по сути на такой случай нет четких и продуманных действий. А тут уже у нас в райотделе не было сирены Была ли она в части наверняка не было.  Вот прочувствуйте себя в данной ситуации на месте дежурного Идти тупо в атаку или оповестить по плану и расстановке.  С кого начать оповещения с дежурного центра, поднять караулку, оповестить казарму, попросить помощи у полиции или доложить руководству. 
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22.12.2016, 21:33
фото пользователя 1870
1870
не знаю как в ВВ, но в армейке весь алгоритм прописанный у дежурных постоянно проверяется на практике. До автоматизма.
Ответить
22.12.2016, 21:40
фото пользователя ферзя
ферзя
Алгоритм оповещения есть Но начальник не станет звонить заму а те важные не позвонят начальникам служб и начальнику штаба Суммируйте дозвон в центр и руководству и уже несколько драгоценных минут нет а речь идет о секундах.  А сотрудники уже будут идти по алгоритму. 
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22.12.2016, 21:45
фото пользователя ферзя
ферзя
И еще это не ВВ а нац гвардия в под ведомстве МВД и прямом подчинении начальнику ДВД, который является начальником гарнизона по области.  Их в основном обучали бить дубинкой по щиту разгоняя массовые беспорядки. А план крепость - я Вам скажу придуман где то наверху, человеком который был далеко от понятия возможных ситуаций такое было ощущение что придуман на шару. 
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22.12.2016, 21:58
фото пользователя 1870
1870
Просто название сменили. НГ, те же ВВ. Про крепость не скажу. У нас другие были.
Ответить
22.12.2016, 22:01
фото пользователя ферзя
ферзя
Относительно туалета. Зря тут иронизируют Подумайте какое помещение какой кабинет не когда не закрывается под ключ. Может тогда дойдет почему они избрали именно туалет  отходя по длинному коридору. Другое дело в туалете очень трудно забарикодироваться нет мебели особо. Но узкий проход хорошее место для отражении атаки. и по большому счету отличное место иметь шанс выжить. 
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22.12.2016, 21:41
фото пользователя ферзя
ферзя
При таком нападении лезть в окно опасно Легче переждать в помещении имеющее небольшое окошечко и одну дверь Снаружи опасно явно. и они не взяли с собой солдат. Но они полезли Зачем? Это конечно лично мое мнение. Они явно растерялись но не струсили. Отработай они подобную ситуацию ранее по умным приказам и инструкциям Уверен все было бы иначе. А тут и я бы не сообразил как поступить. 
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22.12.2016, 21:52
фото пользователя 1870
1870
ферзя, дежурный не обязан извещать каждого начальника по ступени. На узле связи есть схема оповещения, согласно которой при получении спецсигнала, дежурная смена узла дальше в авторежиме циркулярно доводит вызов. Дежурный в это время организует оборону.
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22.12.2016, 21:52
фото пользователя ферзя
ферзя
Я тоже видел это в кино " В зоне особого внимания "В ДВД это делает целый персонал ЦОУ а в райотделах дежурный и его помощник который должен защищать дверь. Такой узел уже не предусмотрен. Тревоги не так часто. Но есть сотовый. Я предлагал в свое время хотя бы по сотке устроить одновременное оповещение. 
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22.12.2016, 22:04
фото пользователя 1870
1870
видишь как сильно ослабили требования, написанные кровью предков. То что в фильме в армии так всегда. Прошел практику службы войск от батальона до округа непосредственно. Хотя должностные обязанности были другие.
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22.12.2016, 22:06
фото пользователя ферзя
ферзя
Еще знаете в СССР был такой метод при сигнале типа крепость - тогда иначе по моему называлось Мы должны были прибыть не к райотделу а к определенным местам где сгруппироваться, разведать обстановку а уж потом прорываться на помощь. При этом тогда оружие было всегда с собой. А сейчас не доверяют. Может правильно но ведь явные сбои. Была сирена в райотделе и был громкоговоритель Все переделали но было бы с умом. Я к примеру знал какое окно прикрываю а как до него добраться, из дома, не знал. Была такая ерунда тревожный телефон - наверно помните. Удобная вещь для дежурного потом появились пульты атоматического набора  А теперь эти пульты только кабинеты набирают а вроде век нанотехнологий. 
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22.12.2016, 22:13
фото пользователя 1870
1870
конечно помню. И знаю. Обязанности часового до сих пор наизусть знаю. Присягу воинскую СССР, тоже кстати. Один раз и на всю жизнь. Два года в караул ходил, пост номер 1. Боевое Знамя. Сосредоточение было в определенном районе. У нас после экипировки это делали, согласно вскрытому пакету.
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22.12.2016, 22:17
фото пользователя ферзя
ферзя
1870 - вы как офицер с боевым и служебным опытом войсковика Ответьте поставив себя на место дежурных Как бы вы поступили  1 своеобразно обстановки как считаете разумным и эффективным 2. По инструкции что не отвечало данной ситуации
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22.12.2016, 22:20
фото пользователя ферзя
ферзя
Что вперед отстрел или оповещение
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22.12.2016, 22:21
фото пользователя 1870
1870
понял о чем. Помощник - связь с узлом сразу. Солдатик посыльный бегом тоже в узел и в казармы - пешее оповещение. ДЧ - занять оборону из укрытия вести прицельный огонь по ближайшим. Помощник, присоединяется после звонка в УС. Ни в коем случае не сидеть в одном помещении, а рассредоточиться насколько позволяет обстановка. Полагал бы первых пяти минут хватило бы на торможение наступающих.
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22.12.2016, 22:26
фото пользователя ферзя
ферзя
Как я понял ранее, из изложенного Дежурный выстрелил по моему 12 раз  Мне кажется что и войсковиков кабура позволяет иметь только один запасной магазин. Второй не выстрелил не разу. Отсюда вывод он пытался звонить То есть практически пытались действовать по вашей схеме Солдат послать не решились и оставили в туалете а сами побежали 
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22.12.2016, 22:34
фото пользователя 1870
1870
да, у него судя по всему произошла хаотичная реакция. Один магазин в пистолете. Вторая обойма в кабуре. Итого 16. Помдеж, если вооружен, тоже 16. Плюс сейф или шкаф ружейный. Там патроны. Может еще автомат, броник, гранаты. Вести точный огонь как делал он, невозможно в таких условиях. Нет практики.
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22.12.2016, 22:37
фото пользователя ферзя
ферзя
Вот теперь Вы мою мысль поняли Спасибо за экспертную поправку.  
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22.12.2016, 22:41
фото пользователя exciter
exciter
А разве практика (не в данном конкретном случае, хотя и в данном тоже), не проверяется с помощью УТЗ (учебно-тренировочных занятий)? Существует ли график УТЗ? Если нет, то наверное думаю имеет смысл проводить периодически такие мероприятия, анализировать, делать соответствующие выводы и работать над ошибками, извлекать уроки... Что бы реально быть готовыми вот к такого рода ЧС.  
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22.12.2016, 23:03
фото пользователя 1870
1870
в армии есть - ИМЗ. Они включаются в комплексный план боевой подготовки (годовой, полугодовой, по периодам обучения). В этом плане все занятия расписаны по службам - от тыловой до оперативной. Все учтено. И выполняется, как азбука морзе. Каждый офицер, солдат получает оценку.
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22.12.2016, 23:08
фото пользователя exciter
exciter
Спасибо за разъяснения. А как и кем проверяется эффективность данных учений? Почему не чаще? Ведь за 1 раз в полгода, вряд ли можно обрести соответствующие навыки. И имеются ли (имелись ли) сценарии по отражению вот такого нападения на часть? Например во французском легионе тренировочные занятия проводятся еженедельно, с абсолютно разными сценариями, разумеется, в зависимости от назначения части и ее целей. Это просто как размышления...  
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22.12.2016, 23:13
фото пользователя 1870
1870
как обстоят дела в данной части увидела вся страна. И даже за рубежом. В армии, проверка по периодам обучения проводится по схеме - МО - вид (род войск) - округ - бригада - полк - батальон - рота - взвод. Т.Е. вышестоящий проверяет подчиненного. Комиссионно. Актируется. А внутри части уже есть плановые еженедельные занятия, оценивается все, не только личный состав, но и состояние техники, вооружения, боеприпасов. Постоянно, кроме воскресенья. В субботу - обслуживание ВВТ.
ПС. надеюсь это не гостайна.
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22.12.2016, 23:21
фото пользователя exciter
exciter
smile спасибо большое. Не думаю, что это тайна, многие служили и понимают о чем Вы. 
Ответить
22.12.2016, 23:24
фото пользователя ферзя
ферзя
По сути их основное обучение готовило их к другим боям Щит с дубинкой они чаще держали чем автомат  Каждый день большая часть в пешем патрулировании. Теперь то конечно они будут обучатся и к отражении внезапной атаки Может отработают все возможные сценария Ворота укрепили ежики появились и бетонные препятствия А кто должен был это предвидеть? Папахи иной раз на пустых головах красуются важностью 
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22.12.2016, 23:22
фото пользователя 1870
1870
ферзя и не говори. "Дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих". В ВС РК укрепления, усиленный внутренней режим службы появился еще лет 13-14 назад.
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22.12.2016, 23:25
фото пользователя ферзя
ферзя
Знаете невольно вспомнил случай с высадкой морской пехоты на учениях когда одна машина утонула с экипажем.Это был не бой а только учения. Простая высадка Хотя вода должна быть их помощником их стихией а не уничтожителем. И вот что пришло в голову а может не только эта часть  не готова к бою. Застава положенная всем составом. Как то все складываеться во что то нехорошее. 
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22.12.2016, 23:43
фото пользователя 1870
1870
да помню. Это тоже пример халатности. И стремления достичь поставленной цели, не сообразуясь с готовностью. Общался с людьми, которые за это дело отвечали. Хорошие спецы, опытные, кадровые. Но - стремление к пиару во что бы ни стало, одна из подноготных тех событий. Тут осуждать своих коллег не буду. Но они свое дело знают хорошо.
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22.12.2016, 23:49
фото пользователя ферзя
ферзя
Может я не правильно помню ситуацию Но вроде ребята тонули на глазах главнокомандующего Он вроде был в наблюдателях. И честно не пойму как они не  подготовили боевую машину которая до того должна была пройти кучу тренировок и отработок. Жалко было ребят Мне почему то представилось что они знали как выкрутится, но не хотели подвести учения и тянули до последнего 
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23.12.2016, 00:01
фото пользователя 1870
1870
и не только. Куча СМИ. Показательно было. Ошибки в организации, плюс еще кое какие нюансы. Нельзя говорить дальше. Это профессионально касается.
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23.12.2016, 00:04
фото пользователя ферзя
ферзя
Вообщем неподготовленность данной части это вина прежде всего не дольновидных и делитанского начальства Я помню как нас мучили на заставе Как же меня это бесило От дозоров  ноги болят, ночью в наряд часовой границы, посредине часовой заставы или секрет. На сон по 8 часов в несколько присестов  Сработка одна за другой и команда в ружье а тебе спать то всего по паре часов. А тут 5 км на маршброске рукопашка После каждого наряда зачет по следопытству хоть и глаза слипаются Лошадь почистить. Учебные нарушители все засылаются и засылаются. Стрельбище уже дражащими руками и по 1 км бегом за каждую не сбитую 
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23.12.2016, 00:19
фото пользователя 1870
1870
да конечно тут все ясно. И зря суд освещает сми. Это специфическое дело. Показывают всю оболваненность наших силовиков. Им бы в помощь как инструкции - "Следствие ведут Знатоки", "Рожденные революцией", "Место встречи изменить нельзя", "Офицеры" - смотреть. Но куда там...
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23.12.2016, 00:23
фото пользователя ферзя
ферзя
А тут еще и тревоги учебные и каждый раз с различными водными То застава окружена То противник обошел с тыла Особенно любили дать вводную что офицеры уничтожены и дежурка захвачена Даже в конце службы было не выносимо трудно. Я до сих пор не могу спать подряд 8 часов или уснуть до 2-х. Родители сказали что армия из меня лунатика сделала Как же меня это бесило. Но сейчас понимаю что там где то наверху или в штабе отряда, нас готовили выживать в случае чего. А не от мух в голове И мы были готовы. 
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23.12.2016, 00:25
фото пользователя 1870
1870
да уж. Марш-броски не забуду первые свои - 10 км, с полной выкладкой, то зону поражения ОМП преодолевать по ходу, то атака слева, то вспышка справа. Казалось что  нас хотели "убить" до прибытия в назначенный район обороны.
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23.12.2016, 00:28
фото пользователя ферзя
ферзя
После 5 км в горах я на равнине пробежал сходу 25 Подумывал даже как будет времени достаточно на марафон пойти Но новая служба не дала а там и курить начал. 
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23.12.2016, 00:33
фото пользователя 1870
1870
в горах бегать - это не хухры-мухры да. Тоже пробовал. 9 км за 40 минут пробежал с двумя бойцами. Высота колебалась от 1400 до 1800 метров. Февраль. Вспотел и холода не заметил.
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23.12.2016, 00:36
фото пользователя ферзя
ферзя
Вот тут то зимой был самый смак До нас было не добраться и летом  УАЗ полз Уралы в низине оставались Только шишига могла А зимой кайф и раслабон. Марш броски по сугробам не добегаешь а лыж было всего четыре пары и то все время в наряде. Дозоры на лошадях Систему левого фланга отключали Правый всего с десяток км на предгорье Почти равнина. Так что оставались только тревоги и учебные нарушители. Ну следопытство стрельбы и рукопашка Даже иногда давали программу время посмотреть. 
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23.12.2016, 00:44
фото пользователя 1870
1870
РБ-1 и РБ-2 проходили? Мы тоже. В основном кроссовая подготовка и гимнастика была еще. К концу первых двух лет очень полюбил брусья и турник.
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23.12.2016, 00:46
фото пользователя ферзя
ферзя
А у нас даже строевой не было. Чеканить шаг учился только в учебке и то не особо. Турник конечно дело и хорошее и нужное У нас был своя спортплощадка Но вот их на зачетах использовали только два раза за службу По приезду и когда сдавал зачет на готовность к РПГ ( развед поисковая группа) А так времени свободного то не было Полит занятия проводили так редко что мы не знали что в союзе делается.  
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23.12.2016, 01:00
фото пользователя 1870
1870
У вас специфичная служба была, в отрыве. Знаком с пограничниками - порядочные и скромные ребята. С одним служил - Авдеев. Легенда ПВ РК.
ПС. Мы на турник запрыгивали даже после отбоя. Он в казарме у меня прямо напротив кровати на взлетке стоял (полный профиль).
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23.12.2016, 01:08
фото пользователя ферзя
ферзя
Я общался с многими офицерами войск - у каждого свой ответственный пост. Мы были готовы к бою так как всегда в состоянии войны Но по рассказам знакомых у каждого свои трудности своя ответственность и свои герои- легенды. Каждые войска рвали жилы и сейчас это есть. И если командование отошло от пиарства и живоглотства, еслиб они не радовали свою крышу и не лябызались, не использовали войска как игрушку для утех, им бы оставалось бы организовать все правильно Уверен тогда бы террористы не сунулись, а еслиб сунулись мы бы сейчас радовались за этих майоров, отважных и умелых Если солдат чего не умеет то спрашивать следует с офицера а если офицер то с полковников и генералов. Я так считаю. 
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23.12.2016, 01:18
фото пользователя 1870
1870
абсолютно так. Добавлю, что такие требования надо ставить в первую очередь перед политической властью. Не вписывается ни в какие рамки ситуация - назначенные указом Президента страны (не тоошки) чиновники - воруют, сбегают за границу, разваливают вверенное хозяйство! куда дальше-то. Не обидно нашему Главе когда так плюют на его доверие? Я не понимаю такого положения. Отсюда все беды.
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23.12.2016, 01:22
фото пользователя ферзя
ферзя
В этом году был на заставе через четверть века. Все та же Нынешний начальник был удивлен он оказывается не все потайные ходы знал После меня наверно чистили. Но когда я им показал где был выход и куда они поняли что направление важное если заставу взяли в раплох. Но вот на левый фланг я не пробился УАЗ не осилил А лошади были на пасбище Пешком уже форма не та. Обещали еще раз разрешить. 
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23.12.2016, 00:53
фото пользователя 1870
1870
это правильно, надо подсказывать, если слушают.
Ответить
23.12.2016, 00:54
фото пользователя ферзя
ферзя
Хотел бы еще хвастануть наша застава была в комендатуре последняя и единственно горная Поэтому на равнине рвали все заставы по зачету И первогодки у нас не промахивались. 
Ответить
23.12.2016, 00:37
фото пользователя 1870
1870
верю. Это здорово. Редко вспоминаю тоже свои достижения. Интересуюсь у молодежи, у сына какие у него показатели физвоспитания. За сколько бегает сотку, в высоту сколько берет, подтягивается как. Интересно сравнить прошлое и настоящее.
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23.12.2016, 00:40
фото пользователя ферзя
ферзя
Поэтому они растерялись но не струсили и пытались делать и по инструкции и в соответствии с обстановкой. Я бы пожалуй поступил бы примерно так же Оповещение в данной обстановке тоже важно. Они же не знали тогда о Паладе Для них все было и внезапно и быстротечно 
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22.12.2016, 22:37
фото пользователя 1870
1870
смысл здесь в одномоментности принятия решения. Называется параллельный метод. Даже в учениях масштабных применяется. Это когда приказ отдается и выполняется по нескольким направлениям сразу. Это искусство. В данном случае - тактическое. и дежурная смена части этой с треском его провалила.
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22.12.2016, 22:40
фото пользователя ферзя
ферзя
И тут я согласен Вопрос тут не к ним а кто их подготовил Вернее кто их не подготовил 
Ответить
22.12.2016, 22:43
фото пользователя 1870
1870
именно так. Прямая ответственность начальника штаба части, командира части, и вышестоящего штаба. Они показали свою рыхлость и полную некомпетентность. В советское время за такое - расстрел.
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22.12.2016, 22:45
фото пользователя Кровавая гебня
Кровавая гебня
Путин: Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно.

Бля, как стыдно за наших "оффицеров"
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22.12.2016, 22:35
фото пользователя 1870
1870
мне тоже.
Ответить
22.12.2016, 22:38
фото пользователя ферзя
ферзя
Там был офицер разведки - говорят молодой, шустрый  и перспективный парнишка Он в это время находился в казарме напротив КПП и поспешил на помощь, прежде  скомандовав солдатам забарикодировать двери и окна. Но увы он погиб в бою не имея оружия. 
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22.12.2016, 22:50
фото пользователя 1870
1870
да, за такое обидно.
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22.12.2016, 22:51
фото пользователя Кровавая гебня
Кровавая гебня
Да все герои. Виновных нет. Судьба такая.... Эх нет Виссарионыча, на которого можно было бы сослаться.Он, гад, вот во всем виноват
А так типичное 22 июня.- мы все на чеку-малой кровью, могучим ударом....
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22.12.2016, 23:22
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