Офицеры рассказали, почему прятались в туалете и бежали от террористов

На скамье подсудимых дежурный по войсковой части 6655 майор Кайнарбек Тастамбеков и его помощник майор Каиргали Уражанов. Офицеров обвинили по статье «Нарушение уставных правил несения службы, повлекшее тяжкие последствия».

– Дежурный по части майор Тастамбеков и помощник дежурного Уражанов обязаны были применить оружие без предупреждения в случае отражения вооруженного нападения на охраняемые военные и гражданские объекты, караулы и сооружения войсковых частей. Однако 5 июня майор Тастамбеков и майор Уражанов наблюдали внезапное групповое вооруженное нападение 17 человек на войсковую часть 6655. Тастамбеков, опасаясь за свою жизнь, умышленно не обеспечил выполнение устава внутренней службы, согласно которому дежурный по части в особых случаях обязан был дать команду дежурным по подразделениям закрыть входные двери в казарме на запоры, – зачитал обвинение прокурор Торегали Багиров.

Свидетели, трое военнослужащих, сказали, что Тастамбеков сначала забежал в туалет, а солдаты за ним. После этого выпрыгнул из окна туалета со своим помощником. И побежали дальше. Солдаты остались втроем в туалете. И поскольку у них не было оружия, рядовые не выходили из туалета, пока все не утихло.

– Я категорически не согласен с формулировкой прокурора, что якобы я сбежал. Я побежал со скоростью света в узел связи, чтобы сообщить о нападении. У меня в одной руке был пистолет, а в другой сотовый телефон. Отстреливаясь, я звонил по сот­ке. Да, действительно, помощники бежали за мной, потому что террористы уже вошли в штаб и было небезопасно. Поэтому с обвинением я не согласен на 100%, – утверждает Кайнарбек Тастамбеков.

Также майор заявляет, что ДВД обязан был оповестить военнослужащих о террористах, которые приближались к войсковой части, но этого не сделали.