Вчера зажглась главная ёлка Актобе с надписью «Экспо-2017» (ФОТО)

На фото: 21 декабря на площади напротив областного акимата зажгли новогоднюю елку. Хозяевами торжества были Дед Мороз со Снегурочкой, Маша и Медведь, Смешарики и Алдар Косе. || Фото Владимира ЗОБЕНКО.

На ёлки и декоративное оформление города из бюджета выделили 57 миллионов тенге, сообщает «Диапазон» со ссылкой на горотдел ЖКХ. На главной ёлке Актобе можно прочитать надпись «Экспо-2017».

До нового 2017 года осталось 10 дней, с прошлой недели в городе началась активная подготовка к празднику. Напротив областного акимата установили снежинки, гирлянды в виде блестящего дождя и светящуюся композицию – цифру «2017» с символикой Актобе.

– На декоративное оформление Актобе из бюджета выделили 57 миллионов тенге. На деньги, выделенные из бюджета, мы установили 4 елки. Первая основная новогодняя елка находится на проспекте Абая, напротив областного акимата. Ее высота 30 метров. Это самая высокая елка в нашей области. Вторую елку высотой 18 метров установили в парке им. Первого президента. Остальные две елки по 12 метров находятся в сквере Влюбленных по ул. Братьев Жубановых и напротив городского акимата, – рассказывает корреспонденту газеты «Диапазон» Жулдызбек Бисембин, руководитель отдела ЖКХ города Актобе.

Как добавили в городском отделе ЖКХ, также есть декоративное оформление опор освещения на пр. Абулхаир хана, в парковой зоне и на пр. А.Молдагуловой, начиная от моста 5 микрорайона до пр. Санкибай батыра. Планируется смонтировать еще декоративное освещение на трассе в аэропорт.

– Подготовка к празднику в этом году масштабная. На фонтанах проспекта Абая и возле мечети «Нур Гасыр» установили декоративную конструкцию в виде световых фонтанов. В этом году мы полностью оформили к празднику деревья, они светятся, как световой дождик. Еще одно новшество – пиксельное освещение новогодней елки. Если посмотреть на елку издалека, можно увидеть различные светящиеся фигуры и даже надпись «Экспо-2017», – добавляет Жулдызбек Бисембин.

Оформлением к празднику занимались местные компании, такие как ТОО «КМК», ТОО «Art Vision» и другие, пояснили в ЖКХ газете «Диапазон».