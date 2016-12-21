Экс-менты забрали у женщины 4,5 миллиона тенге

Полицейская машина догнала машину, в которой ехала женщина. «Сотрудники службы экономических расследований» заявили, что она везёт меченые деньги и забрали сумку с миллионами.

В постановке участвовали уволенные в 2013 году бывшие полицейские Рустам Мусатов и Канат Тиржанов, помогал им участковый инспектор. Канат Тиржанов узнал, что 13 марта помощник зав­складом компании «Респект Союз» Улмекен будет перевозить большую сумму денег в кассу с 41-го разъезда. Предложил Мусатову и участковому инспектору Илекского отдела Сакену Буранбаеву отобрать их. Для этого разработали целую спецоперацию. Буранбаев на служебном авто догнал машину с Улмекен, велел свернуть на обочину и остановиться. Мусатов и Тиржанов представились сотрудниками службы экономических расследований, заявили Улмекен, что деньги в ее сумке меченые, компании не принадлежат и потребовали отдать «вещдок». Они отвезли перепуганную женщину во двор в районе ДВД и там забрали сумку с деньгами. Улмекен пригрозили: если позвонит юристу, то на нее саму возбудят уголовное дело.

Она оставила сумку с 4,5 млн и в шоковом состоянии вышла из машины, потом позвонила сестре, они вдвоем пошли в полицию. Тиржанов, Мусатов и Буранбаев узнали, что женщина обратилась в полицию и через посредника вернули фирме все деньги.

В суде Тиржанов и Мусатов вину признали. Участковый Буранбаев – нет. Суд счел доказанной вину всех в мошенничестве. Тиржанова и Мусатова суд приговорил к 2 с половиной годам колонии. Сакен Буранбаев получил 5 лет колонии общего режима с пожизненным запретом работать в полиции.

По версии следствия, в липовой спецоперации участвовали еще несколько полицейских, по ним следствие ведется отдельно. Также суд вынес частное постановление в адрес начальника ДВД. В нем отметил, что сотрудник полиции оказал пособничество в совершении мошенничества, использовал при этом служебный автомобиль, нарушил присягу, что в полиции плохо занимаются профилактикой коррупции среди сотрудников. Приговор в законную силу пока не вступил.