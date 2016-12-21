Героя-таксиста, задержавшего террориста, грозились сделать соучастником

На фото: Июль 2016 года. Куаныш Карасартов показывает фотокору «Диапазона», как все происходило 5 июня. Террорист Куанышбаев выстрелил в таксиста из ружья и не попал в него. Пуля пролетела мимо уха, сейчас оно не слышит, говорит Куаныш. || Фото из архива «Д»

Медаль в честь 25-летия Независимости получил герой публикации «Диапазона» Куаныш Карасартов. 5 июня он голыми руками задержал террориста возле «Пантеры». Мужчина рассказал, что его хотели причислить к соучастникам.

54-летний Куаныш 5 июня совершенно случайно оказался в центре теракта. Таксист проезжал мимо «Пантеры» как раз в то время, когда на него напали экстремисты. Куаныш Карасартов задержал одного из террористов, забрал у него ружье, скрутил и передал полицейским. Задержанным оказался Жанабай Куанышбаев.

У Куаныша Карасартова взяли показания в Илекском РОВД и после этого о нем… забыли.

– После теракта награждали врачей, полицейских, обо мне и не вспомнили, но я же помогал остановить террориста, рисковал жизнью, – рассказывает Куаныш. – Куанышбаев выстрелил в меня из ружья, когда я за него схватился. Пуля пролетела мимо уха, сейчас это ухо не слышит. Второй террорист выстрелил в меня из «Осы», но не попал, убежал. Пуля попала Куанышбаеву в ногу. Я об этом узнал на очной ставке.

Куаныш Карасартов записался на прием к начальнику ДВД, но его не приняли.

– Следователи обо мне вспомнили после публикации в «Диапазоне». Объясняли, что не могли найти. А что искать? В Илек­ском РОВД все мои данные были, машина моя с номерами на видео в ЦОУ тоже была. Мне даже пытались угрожать. Мол, дашь еще интервью журналистам, запишем в соучастники. Я стал возмущаться. Потом ко Дню Конституции, 30 августа дали медаль «За охрану общественного порядка», а 16 декабря я получил медаль к 25-летию Независимости Казахстана. Конечно, 5 июня я не думал о медалях, о том, что задерживаю опасного преступника. Увидел, что какая-то заваруха, остановился, помог полицейским. У меня 3 детей. Да, они мною гордятся. Люди на улице узнают. Спрашивают: это вы задержали террориста? Но сейчас у меня проблемы со здоровьем. Два года назад я перенес инсульт, после теракта не слышу на одно ухо. Частным извозом больше не занимаюсь, остался без работы. В городском акимате обещали помочь, но пока вопрос не решился.