Улицу назвали именем врача, которая спасла 17 жизней при взрыве на КНС

На фото: 2002 год. Угол улиц Ворошилова и Кунаева. Это все, что осталось от КНС после взрыва. 4 человека погибли, трое из них медики станции скорой помощи. || Фото из архива «Д»





На фото: 15 декабря 2016 г. Юго-Запад-1. К мемориалу на ул. Мадины Букеевой одноклассники, коллеги и родные возложили цветы. || Фото В. Зобенко

14 лет спустя в честь погибшего врача скорой помощи Мадины Букеевой назвали улицу и поставили мемориал, передаёт газета «Диапазон».

Страшная трагедия произошла 22 ноября 2002 года. Прошло уже 14 лет со дня взрыва на КНС, когда погибли 4 человека. Трое из них были работниками городской станции скорой помощи. Спасая других, погибли фельдшер Гульшат Исмагамбетова, санитар, студент мединститута Бейбут Алимбаев и врач Мадина Букеева.

15 декабря в жилом массиве Юго-Запад-1 было открытие мемориальной доски и улицы в честь погибшего врача. Несмотря на трескучий мороз, на открытие пришли больше 40 человек. Кроме коллег и друзей врача, пришли ее пожилая мать, супруг и дочери, у которых уже есть свои дети. Внуки, которых Мадина Букеева никогда не видела. Но хоть дети и маленькие, они знают, кем была их бабушка и как погибла. Теперь о героическом поступке врача будет помнить и город Актобе.

– Я тогда был главврачом скорой помощи. Мадина Фаимовна долгие годы работала на «Скорой», она врач-терапевт. У нее заслуженный авторитет. Она возглавляла бригаду, работала на подстанции на Алтынсарина, 70 «Б». В ночь трагедии ее бригада обслуживала старую часть города. Поступил тревожный сигнал с канализационно-насосной станции «Акбулака», выехали без промедления. Пострадавших эвакуировали почти половина всех бригад скорой помощи, но первый удар, первую волну, которая закончилась взрывом, разрушениями и жертвами, приняла на себя бригада Мадины Фаимовны. Тогда погибли четыре человека. Один сотрудник «Акбулака» и три наших сотрудника: фельдшер Гульшат Исмагамбетова, санитар студент 5-го курса мединститута Бейбут Алимбаев и врач-терапевт Мадина Букеева, – рассказывает корреспонденту газеты «Диапазон» Жусупбек Сатенов [на фото], преподаватель кафедры скорой помощи медуниверситета. – Почему я считаю, что это героический поступок? Она уже знала, что через минуты 2-3 произойдет взрыв, и остальным бригадам она преградила путь на КНС. Но сама не успела отбежать. Лозунг медиков: «Светя другим, сгораю сам», и мы всегда будем его придерживаться. Она не только своим современникам, но и будущим поколениям показала пример. Героизм и мужество нужны не только в военные годы, но и в мирное время есть люди, которые жертвуют собой ради спасения других.

Супруг героини Куаныш Букеев, который 14 лет добивался присвоения имени Мадины одной из улиц нашего города, рассказал газете «Диапазон» о том страшном времени:

– Как врач скорой помощи она взяла на себя организацию работ по спасению пострадавших работников КНС, которые отравились метаном. Она оказала помощь женщине-оператору Светлане Воронцовой, отвела ее в безопасное место. Оценила ситуацию и вызвала вторую бригаду «03». Еще 12 рабочих, отравившихся метаном, лежали в машинном отделении на глубине 8 метров. Поднять их на носилках по узкой металлической лестнице было невозможно. Мадина отправила водителей за одеялами. Когда приехала вторая бригада медиков, скомандовала, чтобы никто не подходил даже к калитке, сама спустилась вниз, – вспоминает события Куаныш Букеев [на фото]. – Произошел взрыв такой мощности, что от КНС ничего не осталось. 17 человек остались живы. 13 работников «Акбулака» во главе с Али Букеевым, медики скорой помощи Надежда Филипова и Зоя Ряховская, водители «Скорой» Сергей Кожаев и Жумабек Мамбеталин говорили, что Мадина Букеева приняла на себя взрывную волну. Я был на вахте тогда, сразу вылетел из Атырау, как только услышал об этом. Дети узнали об этом первыми.

У Мадины Букеевой остались 3 дочери. Младшей было 11 лет, когда она осталась без мамы. Долгое время они не могли привыкнуть к тому, что мама уже никогда не вернется с работы. Сейчас дети уже выросли, у двух уже есть свои семьи, третья собирается замуж. Через год посмертно их маму наградили медалью «Ерлиги ушин». В будущем семья Букеевых будет подавать документы, чтобы Мадине присвоили звание героя «Халык кахарманы».

На открытии мемориала были аким города Актобе Ильяс Испанов, секретарь гормаслихата Сулупан Шынтасова, депутаты городского маслихата. Право открыть мемориальную доску предоставили матери Мадины Букеевой. А затем к мемориалу возложили цветы. Светлая память о ней будет жить в сердцах актюбинцев.

Мадина Букеева погибла в 44 года

Краткие факты о Мадине Букеевой:

18 апреля 1958 года родилась в посёлке Богетсай Хромтауского (Карабутакского) района в многодетной татарской семье. У Мадины шесть сестер и один брат.

Отец Мадины - Фаим Усманов, заслуженный механизатор, член бюро Карабутакского районного комитета компартии, мать – Халида Калимулина, воспитатель детского сада.

1975 год - поступила в Актюбинский государственный медицинский институт.

1982 – начала работать на скорой помощи врачом-терапевтом.

27 ноября 2002 - трагически погибла при исполнении служебного врачебного долга во имя спасения жизни людей.

Указом Президента от 08.12.2003 посмертно награждена медалью «Ерлігі үшін».