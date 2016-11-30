Актюбинца судят за комментарии об исламе, кафирах, Путине и Америке

Под фотографиями пользователь Фейсбука писал комментарии о действиях Путина, НАТО, об опасности демократии, кафирах, а войну с ИГИЛ назвал театром. Его обвиняют в разжигании социальной розни.

В комментариях актюбинца Каната Д. (Имя изменено) в Фейсбуке обнаружили признаки возбуждения социальной розни. В своих комментариях к различным фотографиям он писал о «слабохарактерных юношах», считающих себя мусульманами, называл демократию религией язычников, разрушающих традиции казахов, призывал мусульман «активно общаться с правительством, а иначе это будут делать кафиры, и тогда добра не ждите», считает следствие. Также в комментариях пользователь обзывает фашистами и президента соседней страны Путина, и Америку, от «рук которой гибнут миллионы».

На его странице под фотографией Гитлера размещен комментарий:

«В этой картинке есть строка и про исламофашизм – это кафиры очень боятся, понимают и ничего не могут сделать, что справедливых людей все больше и больше в России из числа мусульман».

Есть высказывания и об ИГИЛ:

«Борьба с ИГИЛ или новые приключения демократов. Сами подумайте, если враг один, зачем все это. Кто за кем стоит, если враг один. Кто разыгрывает этот театр, где люди убивают друг друга, направляемые своими правителями, и какие цели преследуют разжигатели смуты. Почему на Израиль не вылетело ни одной ракеты, и только Палестина продолжает сопротивляться под лживую слепоту тех государств и больше всех финансирует войну».

В одном комментарии Канат написал, что «культура НАТО не проходит в странах с истинным вероубеждением, в странах ислама, поэтому там стоят войска, а от рук фашистов Америки и Запада гибнут миллионы людей». Еще пользователь написал в соцсети, что «наш народ всегда отличался спокойствием, но не дай Аллах, когда нервы слабых людей не выдержат, и они спросят сполна».

Обвинение утверждает, что подсудимый на своей страничке размещал фото- и видеоматериалы экстремистского характера. Суд идет.

От редакции. Цитаты, которые стали поводом для обвинения, «Диапазон» приводит специально для того, чтобы рекомендовать пользователям Интернета воздерживаться от подобных высказываний. Орфография и пунктуация в цитатах авторские.