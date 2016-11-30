ДВД в Костанае заплатит слесарю из Актобе 100 тысяч за фото среди террористов

На фото: Гражданский суд в Актобе. Самат Кожаниязов (на фото рядом с мужчиной в белой рубашке) вместе с братом требовал за моральный ущерб 10 миллионов тенге. Суд оценил его страдания в 100 тысяч, выплатит их ему Костанайский ДВД. || Фото автора

Также слесарь Самат Кожаниязов требовал с газеты «Диапазон» и ДВД Актюбинской области 10 миллионов тенге за его фото, распространённое в Интернете. Суд ему отказал.

После терактов 5 июня на несколько дней власти заблокировали Интернет. Актюбинцы не могли понять, что происходит в городе, где и кто стреляет, информацию получали из российских СМИ, порой противоречивую и недостоверную. После того как Интернет заработал, в Сети появились ориентировки на подозреваемых в терактах. На них фото, анкетные данные и домашние адреса. Ориентировки передавали друг другу по Сети, Ватсапу и в Инстаграм, перепечатывали их информ­агентства, информационные порталы во всей республике и за рубежом. Одна ориентировка была подписана ДВД Костанайской области, в ней числилось 19 человек, 11 из них актюбинцы. К документу были пояснения, что эти люди могли быть причастны к терактам либо обладать информацией об их участниках. Фото 11 разыскиваемых актюбинцев перепечатала с информационного сайта газета «Диапазон», чтобы предупредить жителей области о потенциальной опасности.

Позже выяснилось, что в ориентировку ошибочно попал слесарь из села Жагабулак Мугалжар­ского района Самат Кожаниязов. Также в Интернет попал список якобы погибших террористов, среди них числился его брат Санат, который был жив и также не имел отношения к терактам. Братья подали иск к ДВД Актюбинской области и к газете «Диапазон» на 10 миллионов тенге. Они уверяли, что после того как их фамилии появились в одних списках с террористами, с ними перестали общаться, люди их боялись, в результате ухудшилось здоровье, они испытали моральные страдания. Представитель ДВД Актюбинской области иск не признал, говорил, что их департамент распространял только одну официальную ориентировку, братьев Кожаниязовых в ней не было. Представитель газеты также пояснил в суде, что газета лишь перепечатала социально значимую и на тот момент актуальную и никем не опровергнутую информацию. Фрагмент газеты с ориентировкой отправляли на судебную филолого-психологическую экспертизу.

Эксперты отметили, что в публикации не было речи о личных качествах слесаря Кожаниязова, газета не рассуждала о его отрицательных и положительных чертах характера, сообщение носило не утвердительный характер, а было лишь предположением.

Истцы также привлекли в качестве ответчика ДВД Костанайской области после того, как выяснилось, что спорная ориентировка действительно вышла оттуда. Оказалось, что изначально в ДВД Костанайской области ориентировка попала из КНБ, она предназначалась только для служебного пользования. Через дежурную часть ее передали всем подразделениям департамента.

6 июня старший оперуполномоченный УБОП ДВД Костанайской области майор Семенов заступил на службу. Он нарушил требования МВД и пронес на работу мобильный телефон с видео­камерой. Получив от постового ориентировку, сфотографировал ее на свой айфон и выложил по Ватсапу в группу «414», куда входили выпускники академии МВД 2004 года. Дальше ориентировку переслали еще в 19 групп, кто-то выложил ее в Интернет, после чего она распространилась по сайтам и социальным сетям. Чтобы выйти на Семенова, в ходе служебной проверки допросили 412 человек.

Следствие пришло к выводу, что Семенов грубо нарушил служебную дисциплину, но привлекать к дисциплинарной ответственности его не стали, так как он подал рапорт на увольнение. На него также возбуждали уголовное дело по статье «Превышение власти», но прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Также строгое предупреждение получил постовой, а руководитель УБОП Костанайского ДВД – выговор. Сам Семенов объяснял, что просто хотел предупредить своих коллег.

Суд пришел к выводу, что вины газеты «Д» и ДВД Актюбинской области в распространении ориентировки нет. Суд отметил, что привлекать газету «Диапазон» к ответственности вообще не было оснований, так как ориентировку она перепечатала с информационных интернет-агентств.

Ответил за распространение служебной ориентировки в Интернете ДВД Костанайской области. В пользу истца Самата Кожаниязова с него взыскали 100 тысяч тенге за моральные страдания. Факт распространения в Интернете списка погибших, в котором числился брат Самата Кожаниязова, в суде не подтвердился, отметили в пресс-службе облсуда.

Редакция «Диапазона» со своей стороны хочет отметить: если бы пресс-служба ДВД Актюбинской области умела профессионально работать, давала журналистам информацию и комментарии по самым важным и болезненным для общества вопросам, этой ситуации вообще бы не возникло. Но бездействие у нас в очередной раз оказалось самой выигрышной стратегией – они ни о чем не сообщали и ни за что не отвечают. Видимо, поэтому пресс-служба ДВД по-прежнему придерживается этой стратегии: получить от них информацию по любому вопросу все еще невозможно.