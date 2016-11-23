Помощник полиции снял проститутку за 15 тысяч, чтобы задержать работницу сауны

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Администратор сауны объяснила, что предлагала клиентам услуги проститутки, потому что растила троих детей. С каждого клиента имела 2 тысячи тенге.

В сауну в садоводческий коллектив «Черемушка» полицейские отправили своего добровольного помощника с мечеными деньгами и скрытой видеокамерой. Ничего не подозревающая администратор сауны предложила клиенту «девочку», после его согласия вызвала проститутку по имени Айгерим. Женщина за 15 тысяч тенге обслужила в сауне клиента, из этой суммы 2 тысячи передала администратору. Через 10 минут после секс-утех проститутки и подставного клиента в сауну нагрянула полиция.

За сводничество 42-летняя Гайша Мусабаева оказалась на скамье подсудимых. Она объясняла, что вынуждена была этим заниматься, так как в одиночку воспитывает троих детей. Просила строго не наказывать. Суд приговорил администратора-сводницу к 2 годам лишения свободы условно.

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