Военкому области Жантурину отменили приговор за взятки

Военкома приговорили к штрафу почти 6 миллионов. Апелляция военного суда установила: штраф должен быть больше, а суд вынес неправильный приговор.

Антикоррупционная служба задержала начальника департамента по делам обороны Галымжана Жантурина [на фото] в середине июня по подозрению в получении взятки. В уголовном деле 4 эпизода, суммы взяток от 10 до 50 тысяч тенге, всего – 170 тысяч тенге. По версии следствия, Жантурин брал взятки от военных за общее покровительство по службе. В одном случае вознаграждение принял за предоставление отсрочки призывнику.

Сам военком вину полностью признал, заключил с военной прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. Военный суд его утвердил и 12 августа вынес приговор. За получение взятки Жантурина приговорили к штрафу в 5 миллионов 950 тысяч тенге с конфискацией имущества.

Позже военный прокурор подал протест на приговор. Дело изучила апелляционная коллегия военного суда и нашла в нем нарушения. Приговор отменили. Выяснилось, что прокуроры неверно посчитали сумму штрафа для Жантурина. Его наказали штрафом в 35-кратном размере от общей суммы взятки. На самом деле его должны были приговорить к штрафу в 70-кратном размере от суммы взятки. Получается, что гособвинитель неправильно посчитал сумму штрафа, а суд с этим согласился. Более того, после вынесения незаконного приговора прокурор подал протест, тем самым вступив в противоречие с процессуальным соглашением, которое сам же и составил. Все это апелляционная коллегия расписала в частном постановлении в адрес главного военного прокурора страны.

– Из-за незаконных действий военного прокурора Актюбинского гарнизона при составлении процессуального соглашения по делу допущена волокита, уголовное дело дважды возвращалось прокурору, тем самым утрачена актуальность рассмотрения коррупционного дела в суде. Это свидетельствует о незнании и игнорировании требований норм уголовного права и уголовно-процессуального закона военным прокурором Актюбинского гарнизона, – отмечено в частном постановлении суда.

Дело вернули военному прокурору.