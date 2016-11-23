Военкому области Жантурину отменили приговор за взятки

Автор:
Военкому области Жантурину отменили приговор за взятки

Военкома приговорили к штрафу почти 6 миллионов. Апелляция военного суда установила: штраф должен быть больше, а суд вынес неправильный приговор.

Антикоррупционная служба задержала начальника департамента по делам обороны Галымжана Жантурина [на фото] в середине июня по подозрению в получении взятки. В уголовном деле 4 эпизода, суммы взяток от 10 до 50 тысяч тенге, всего – 170 тысяч тенге. По версии следствия, Жантурин брал взятки от военных за общее покровительство по службе. В одном случае вознаграждение принял за предоставление отсрочки призывнику.

Сам военком вину полностью признал, заключил с военной прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. Военный суд его утвердил и 12 августа вынес приговор. За получение взятки Жантурина приговорили к штрафу в 5 миллионов 950 тысяч тенге с конфискацией имущества.

Позже военный прокурор подал протест на приговор. Дело изучила апелляционная коллегия военного суда и нашла в нем нарушения. Приговор отменили. Выяснилось, что прокуроры неверно посчитали сумму штрафа для Жантурина. Его наказали штрафом в 35-кратном размере от общей суммы взятки. На самом деле его должны были приговорить к штрафу в 70-кратном размере от суммы взятки. Получается, что гособвинитель неправильно посчитал сумму штрафа, а суд с этим согласился. Более того, после вынесения незаконного приговора прокурор подал протест, тем самым вступив в противоречие с процессуальным соглашением, которое сам же и составил. Все это апелляционная коллегия расписала в частном постановлении в адрес главного военного прокурора страны.

– Из-за незаконных действий военного прокурора Актюбинского гарнизона при составлении процессуального соглашения по делу допущена волокита, уголовное дело дважды возвращалось прокурору, тем самым утрачена актуальность рассмотрения коррупционного дела в суде. Это свидетельствует о незнании и игнорировании требований норм уголовного права и уголовно-процессуального закона военным прокурором Актюбинского гарнизона, – отмечено в частном постановлении суда.

Дело вернули военному прокурору.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.11.2016, 12:25
  
Арестовали руководителей АО "Байтерек DEVELOPMENT"
20.11.2016, 19:50
  
Опрос выявил самые коррумпированные структуры РК 1
18.11.2016, 13:13
  
"Байтерек Девелопмент" сделал заявление после задержания руководства 2
18.11.2016, 09:43
  
На взятке в 28 млн тенге поймали руководителей АО «Байтерек DEVELOPMENT» 1
16.11.2016, 22:05
  
Замначальника облздрава дал 20 тысяч долларов, чтобы устроить дочь в вуз 12
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Воздушные шары за 5 миллионов тенге запустили в небо Актобе
В селе Комсомол газ замерзает в трубах
Актюбинец нашёл револьвер с патронами на мусорке
Помощник полиции снял проститутку за 15 тысяч, чтобы задержать работницу сауны
Обворовавший 14 машин актюбинец остался на свободе
31 тысячу участков земли дадут актюбинцам до 2018 года
Скрипка 1750 года звучала в Актобе
Мошенник обещал дешёвые машины
«Сотрудник КНБ» выманил 16 тысяч долларов
Металлический тюльпан вырастет до 25 метров 8