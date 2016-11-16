В Актобе приедет маэстро Бисенгалиев

22 ноября во дворце «Жастар» по ул. Бр. Жубановых выступит знаменитый скрипач, маэстро Марат Бисенгалиев и камерный оркестр Алматы.

– Марат Бисенгалиев всемирно известный скрипач, он родом из Уральска, сейчас востребован во всем мире, – рассказал руководитель арт-центра Есенгельды Дуйсенбаев. – Со сцены прозвучат великие произведения Рахманинова, Крейслера, Серкебаева и других классиков. Несколько лет назад по инициативе Марата Бисенгалиева в Алматы был создан симфонический оркестр. Камерный оркестр из 13 музыкантов, который приедет в Актобе, это солисты алматинского симфонического оркестра.

Стоимость билетов от 2 до 4 тысяч тенге.