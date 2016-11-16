В Актобе выявили ВИЧ у 2-летнего ребёнка и 69-летнего пенсионера

На фото: Забор крови для анализа на ВИЧ берут из вены и отправляют в лабораторию. Результат сообщают в течение трех дней.

В нашей области за 10 месяцев выявили 36 ВИЧ-инфицированных. Среди них 32 гражданина Казахстана, 3 иностранца и 1 человек без гражданства.

Средний возраст выявленных ВИЧ-инфицированных казахстанцев от 22 до 29 лет, среди них есть и 2-летний ребенок, и 69-летний мужчина. ВИЧ-инфекцию определили у 20 мужчин и 12 женщин. Как рассказали врачи, люди стали обращаться чаще по личной инициативе, чем по направлению.

– В области растет количество людей, которые проходят обследование на ВИЧ, в год их число превышает 100 тысяч. В связи с этим больше выявляемых, – рассказала заведующая эпидемиологическим отделом СПИД- центра Анна Каспирова. – Больше случаев, когда ВИЧ ставят на ранних стадиях, то есть с момента заражения прошло меньше года. В целом ситуация по области стабильная. Но тенденция заражения половым путем остается актуальной. Среди выявленных в этом году казахстанцев 6 заразились из-за принятия инъекционных наркотиков, 25 человек – половым путем и 1 ребенок – при грудном вскармливании от инфицированной матери. ВИЧ затрагивает благополучных, успешных людей. В этом году была выявлена 19-летняя девушка с положительным ВИЧ-статусом. Предположительно, она заразилась от своего жениха, который живет за рубежом. Это был первый и единственный ее мужчина. Болезнь выявили рано, девушка будет получать лекарства и жить полноценной жизнью.

Как рассказали в СПИД-центре, каждому актюбинцу следует знать свой ВИЧ-статус. Определить ВИЧ бесплатно можно в поликлинике по месту жительства. Анонимно, уязвимым группам и тем, кто считает, что подвергся риску заражения, можно сдать анализ по адресу: ул. Жамбыла, 4 (обращаться в дружественный кабинет №14). Казахстанец имеет право на бесплатные лекарства, которые помогут ему справляться с болезнью.