«Диапазон» стал мобильным!

Автор:
«Диапазон» стал мобильным!

Читайте и создавайте новости на своём мобильном телефоне с помощью приложения от «Диапазона».

Газета «Диапазон» запускает новостное мобильное приложение для Android и iOS. С его помощью вы будете в курсе самых актуальных новостей Актобе, области и мира. На главной странице вы увидете топ самых важных новостей, а также то, что больше всего волнует читателей.

Для наших читателей работает поиск по новостям, есть возможность зарегистрироваться, чтобы озвучивать свое мнение в комментариях.

Наше приложение – это не только мобильный способ быть в курсе последних событий. Газета «Диапазон» всегда стремилась к диалогу с читателем. Людям неравнодушным, с активной жизненной позицией стоит обратить внимание на рубрику «Репортер». Если вы хотите поделиться новостью или стали очевидцем интересного события, вы можете снять его на свой мобильный телефон и сразу же отправить фото, видео и текст в редакцию «Д». Ваши новости мы будем публиковать в газете, на сайте diapazon.kz и в мобильном приложении. Будем делать новости вместе!

Кроме того, связаться с журналистами «Д» вы можете через раздел «Обратная связь» даже без регистрации. Наше приложение – новый продукт, делали мы его, преодолевая всевозможные трудности («Д» от 5.07.2016 «Сбербанк» отнял деньги фонда Сороса и газеты «Диапазон»). Вы будете практически первыми пользователями, испытателями, поэтому мы ждем ваших отзывов и предложений. Ваше мнение важно для нас.

КАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗДЕСЬ: Android, iOS.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.06.2016, 14:20
  
Во Франции запустили мобильное приложение о терактах 2
15.12.2014, 11:33
  
Появилось мобильное приложение по изучению казахского языка 1
05.05.2014, 14:33
  
У Единого пенсионного фонда Казахстана появилось мобильное приложение 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинцы смогут пожаловаться прокурорам на госорганы в ЦОН
Судмедэкспертам Актобе показали лабораторию за 200 миллионов
Эксперт переворачивал труп боевика и увидел гранату
Чиновник, контролировавший школы, получил 3 года колонии
Егерей в Иргизе задержали за браконьерство
Полицейский вступился за женщину и получил удар кулаком в нос 8
В маслихаты выбрали четырёх нуротановцев, врач и учителя не прошли
Чем занималась комиссия из 230 человек в Актобе 3
Вдовы погибших полицейских рассказали, как убивали их мужей 1
В двух районах сменились акимы