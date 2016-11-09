«Диапазон» стал мобильным!

Читайте и создавайте новости на своём мобильном телефоне с помощью приложения от «Диапазона».

Газета «Диапазон» запускает новостное мобильное приложение для Android и iOS. С его помощью вы будете в курсе самых актуальных новостей Актобе, области и мира. На главной странице вы увидете топ самых важных новостей, а также то, что больше всего волнует читателей.

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Наше приложение – это не только мобильный способ быть в курсе последних событий. Газета «Диапазон» всегда стремилась к диалогу с читателем. Людям неравнодушным, с активной жизненной позицией стоит обратить внимание на рубрику «Репортер». Если вы хотите поделиться новостью или стали очевидцем интересного события, вы можете снять его на свой мобильный телефон и сразу же отправить фото, видео и текст в редакцию «Д». Ваши новости мы будем публиковать в газете, на сайте diapazon.kz и в мобильном приложении. Будем делать новости вместе!

Кроме того, связаться с журналистами «Д» вы можете через раздел «Обратная связь» даже без регистрации. Наше приложение – новый продукт, делали мы его, преодолевая всевозможные трудности («Д» от 5.07.2016 «Сбербанк» отнял деньги фонда Сороса и газеты «Диапазон»). Вы будете практически первыми пользователями, испытателями, поэтому мы ждем ваших отзывов и предложений. Ваше мнение важно для нас.

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