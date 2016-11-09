Чиновник, контролировавший школы, получил 3 года колонии

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Чиновник, контролировавший школы, получил 3 года колонии

7 ноября суд вынес приговор Акимгерею Кушербаеву, бывшему руководителю департамента по контролю в сфере образования.

Известный педагог, который стоял у истоков создания в Актобе первой казахской лингвистической гимназии, обвинялся в мошенничестве, совершенном неоднократно, сопряженном с использованием служебного положения в отношении двух и более лиц. Кушербаеву назначили 3 года колонии общего режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие должности в госорганах и учреждениях.

Супруга Кушербаева Сагадат Сырбаева, бывший директор Илекской школы тем же судом осуждена за мошенничество и получила срок – 1 год ограничения свободы с конфискацией имущества и привлечением к принудительному труду сроком 60 часов.

Как сообщила пресс-служба облсуда, бывший руководитель департамента по контролю в сфере образования Акимгерей Кушербаев в 2015-2016 годах с целью хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств. Получил он их через посредника у заведующей начальной школы Кауылжар №44 в Шалкарском районе и у замдиректора Косестекской средней школы за положительную аттестацию школ, «создавая мнимый вид возможности влияния на аттестационную комиссию». Ущерб составил 600 000 тенге.

В материалах дела говорилось, что супруга Кушербаева, бывший директор Илекской средней школы Сагадат Сырбаева получила 500 000 тенге для передачи своему супругу, чтобы тот решил вопрос об аттестации школы №18 в Актобе. Аттестация в школе проходила с 19 по 22 января 2016 года. Но по этому случаю суд Кушербаева оправдал, не найдя в его действиях состава преступления.

Вынося приговор, суд учел, что у супругов 3 детей, 1 из них несовершеннолетний, преступления Кушербаевым и Сырбаевой были совершены впервые, у них хорошие характеристики.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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