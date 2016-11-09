Егерей в Иргизе задержали за браконьерство

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Егерей в Иргизе задержали за браконьерство

В машине егерей нашли ружьё, патроны и сайгачьи рога.

4 ноября, в 5 часов утра в местности Айырмола в 230 километрах от Иргиза участковые местной полиции в автомобиле УАЗ Hunter обнаружили охотничье ружье 12-го калибра, ручную пилу, 48 патронов 12-го калибра, а также четыре штуки сайгачьих рогов. В машине были три инспектора Иргиз-Торгайского природного резервата. В отношении егерей начали дело за незаконную охоту.

Полицейские сейчас расследуют дела по незаконной охоте на сайгаков и незаконной вырубке деревьев и кустарников. Нарушителей оштрафовали на 318 тысяч тенге.

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