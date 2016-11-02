В маслихаты выбрали трёх нуротановцев, врач и учителя не прошли

30 октября прошли довыборы в маслихаты Актобе, Темира и Хромтау. Там выбирали 4 депутатов вместо выбывших. Учителя-самовыдвиженцы не смогли набрать голосов.

В городском маслихате место депутата освободила Сауле Умербекова. Директора президентской школы назначили руководителем облуправления образования. Как сообщили в обл­избиркоме, на ее кресло в гормаслихате претендовали два самовыдвиженца – врач Даметкен Маутова и бухгалтер Анар Кусенова, и третий кандидат от правящей партии Кулпаршин Айдарханова, гендиректор центра «Акбобек». Победила Айдарханова.

Еще двух депутатов выбрали в Темирском районе. На одно место претендовали 2 самовыдвиженца – директор школы и директор «Шубаркудукжылу» и от правящей партии начальник райузла телекоммуникаций Жексен Кожагулов. Нуротановец победил. По второму округу тоже победил выдвиженец от правящий партии, главврач райтуббольницы Ерсаин Балбосынов. Его конкуренты два учителя, и. о. директоров школ в Сарколе и Шубарши, набрали слишком мало голосов.

В Хромтауском районе депутатом раймаслихата стал Абай Тлепов, директор газового хозяйства и тоже нур­отановец. С ним конкурировали самовыдвиженцы – медсестра ЦРБ и учитель Аккудукской школы, но их не выбрали.