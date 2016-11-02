Город засыпало снегом и залило водой

На фото: 2 ноября, ул. Нариманова. Глубокая вода стоит на многих улицах города. Водители стараются ехать аккуратно, под водой не видно препятствий, ям и люков. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Автолюбители меняют резину, а актюбинцы покупают сапоги.

28 октября Актобе неожиданно накрыло снегом. Как сообщили в ДЧС области, за ночь выпало 130 мм осадков. К такой погоде город оказался совершенно не готов. Утром во всем городе образовались пробки, автолюбители ехали крайне медленно, но даже это не спасло от аварий.

– Мало кто поменял резину с летней на зимнюю, поэтому было много мелких ДТП. На летней резине при минусовой температуре тормозной путь становится значительно длиннее, тем более по обледеневшей дороге. Крепление с дорогой ухудшается, – рассказал администратор @zello.aktobe Кайрат.

Несколько дней к шиномонтажкам выстроились длинные очереди автолюбителей, чтобы поменять резину на авто. Некоторые из шиномонтажек продлили свой рабочий график до 2-3 часов ночи. В среднем смена колес обходится в 3400 тенге. Напомним, что по правилам менять летние шины на зимние нужно 1 декабря. Но реальная ситуация вносит коррективы.

Как только снег стал подтаивать, город начало топить. К журналистам стали поступать жалобы возмущенных читателей.

– Посмотрите, что творится на улице Нариманова в районе Центрального рынка, настоящая Венеция, – возмущалась домохозяйка Асель. – Даже по центральным улицам пройти проблема – прямо у пешеходного перехода в районе остановки «Нурдаулет» скапливается вода, так что нога проваливается. Светофор там работает недолго, а еще приходится обходить огромную лужу! Я уже не говорю о дворах. Только резиновые сапоги помогут, но в них уже холодно.

В ЖКХ сообщили, что работы по устранению снега и талой воды активно ведутся.

– У нас 100% готовность техники, – рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жомарт Бакыткельды. – В этом году бороться со снегом будут 240 спецмашин и 14 подрядных организаций. Уборкой снега занимались днем и ночью, контролировали процесс тоже круглосуточно. С пятницы вывезли более 3 тысяч тонн снега. Снег сейчас тает, лужи по городу откачивают 20 машин. Если у людей вопросы по откачке воды и уборке снега, они могут обращаться на телефон горячей линии – 109.