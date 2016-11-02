Город засыпало снегом и залило водой

Автор:
Город засыпало снегом и залило водой

На фото: 2 ноября, ул. Нариманова. Глубокая вода стоит на многих улицах города. Водители стараются ехать аккуратно, под водой не видно препятствий, ям и люков. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Автолюбители меняют резину, а актюбинцы покупают сапоги.

28 октября Актобе неожиданно накрыло снегом. Как сообщили в ДЧС области, за ночь выпало 130 мм осадков. К такой погоде город оказался совершенно не готов. Утром во всем городе образовались пробки, автолюбители ехали крайне медленно, но даже это не спасло от аварий.

– Мало кто поменял резину с летней на зимнюю, поэтому было много мелких ДТП. На летней резине при минусовой температуре тормозной путь становится значительно длиннее, тем более по обледеневшей дороге. Крепление с дорогой ухудшается, – рассказал администратор @zello.aktobe Кайрат.

Несколько дней к шиномонтажкам выстроились длинные очереди автолюбителей, чтобы поменять резину на авто. Некоторые из шиномонтажек продлили свой рабочий график до 2-3 часов ночи. В среднем смена колес обходится в 3400 тенге. Напомним, что по правилам менять летние шины на зимние нужно 1 декабря. Но реальная ситуация вносит коррективы.

Как только снег стал подтаивать, город начало топить. К журналистам стали поступать жалобы возмущенных читателей.

– Посмотрите, что творится на улице Нариманова в районе Центрального рынка, настоящая Венеция, – возмущалась домохозяйка Асель. – Даже по центральным улицам пройти проблема – прямо у пешеходного перехода в районе остановки «Нурдаулет» скапливается вода, так что нога проваливается. Светофор там работает недолго, а еще приходится обходить огромную лужу! Я уже не говорю о дворах. Только резиновые сапоги помогут, но в них уже холодно.

В ЖКХ сообщили, что работы по устранению снега и талой воды активно ведутся.

– У нас 100% готовность техники, – рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жомарт Бакыткельды. – В этом году бороться со снегом будут 240 спецмашин и 14 подрядных организаций. Уборкой снега занимались днем и ночью, контролировали процесс тоже круглосуточно. С пятницы вывезли более 3 тысяч тонн снега. Снег сейчас тает, лужи по городу откачивают 20 машин. Если у людей вопросы по откачке воды и уборке снега, они могут обращаться на телефон горячей линии – 109.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.10.2016, 09:41
  
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на выходных
19.10.2016, 12:41
  
Для борьбы с гололёдом в Актобе заготовили 420 тонн соли
17.10.2016, 14:55
  
Казгидромет: Зима в Казахстане будет ранней и снежной
12.10.2016, 20:59
  
В области прошёл снег 1
12.10.2016, 12:29
  
Заморозки и снег ожидаются в Казахстане
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Полицейский вступился за женщину и получил удар кулаком в нос
В маслихаты выбрали трёх нуротановцев, врач и учителя не прошли
Чем занималась комиссия из 230 человек в Актобе
Вдовы погибших полицейских рассказали, как убивали их мужей
В двух районах сменились акимы
Актюбинец выиграл миллион за минутное видео
В Актобе опасны гололёд и ямы с водой
Роженица выздоровела после клинической смерти и 16 дней комы
В Париже прошёл Всемирный конгресс русскоязычной прессы
Народный репортёр. Контейнер как архитектурное достижение 2