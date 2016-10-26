В Иргизе школьница выиграла грант на образование 150 тысяч долларов

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В Иргизе школьница выиграла грант на образование 150 тысяч долларов

На фото: Молдир Жубаева со своим учителем казахского языка Бакыт Ботановой. Она помогла школьнице выбрать тему для проекта. || Фото Сайранкуль АБДИКАДИРОВОЙ

11-классница самостоятельно за 3 года выучила турецкий язык и защитила проект о творчестве Кадыра Мырзалиева на международном конкурсе.

15-летняя Молдир Жубаева учится в иргизской школе-гимназии с первого класса, сейчас она в 11 классе. С ранних лет участвовала в различных олимпиадах, конкурсах по казахскому языку и литературе. Молдир любит восточную литературу, а три года назад она начала изучать турецкий язык в Интернете. Началось все с алфавита и бытовых фраз, а недавно Молдир защитила проект на турецком языке на тему творчества поэта Кадыра Мырзалиева. В свободное время Молдир смотрела турецкие сериалы на языке оригинала, сама переводила. В будущем школьница мечтает перевести книги казахских писателей на турецкий.

– Я самостоятельно начала искать в Интернете, где проводятся конкурсы, и как-то увидела, что можно написать и защитить проект. Я тогда была в 7 классе и уже участвовала в конкурсах. Родители были против того, что я провожу много времени в Интернете. Но именно оттуда я недавно узнала о международном конкурсе проектов, решила в нем участвовать, – рассказывает Молдир. – Среди конкурсантов были ученики из 50 стран мира. Я и не думала, что выиграю гран-при, соперники там были сильные, но у меня получилось. Когда мне сообщили о победе, я не поверила. Меня освободили от сдачи ЕНТ.

Школьница рассказала «Д», что кроме этого выиграла путевки для классного руководителя в Таиланд, директору школы – в Дубай, а себе – в Париж. Победа в конкурсе дает Молдир Жубаевой возможность обучаться в любом вузе Турции, у нее сертификат на 150 тысяч долларов. Молдир мечтает выучиться на журналиста и открыть свой телеканал.

По словам Сайранкуль Абдикадировой, замдиректора школы-гимназии, победительница конкурса из многодетной семьи, в семье Жубаевых пятеро детей. Мама девочки Майдагуль уже 25 лет работает учительницей начальных классов, отец Кенжекара Жубайулы пенсионер, раньше работал в отделе образования в Иргизе.

– Сертификат у нас на руках, но дочь еще не решила, куда будет поступать, – говорит отец Молдир.

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