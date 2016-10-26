Почему учителю-пенсионеру не платят за категорию?

Я учитель высшей категории, на пенсии, но продолжаю работать. Хотела узнать: почему учителям-пенсионерам не платят за категорию? Это почти 30 тысяч тенге. В городе платят, а у нас, в Мугалжарском районе, нет.

– Без подписи

ОТВЕТ: – Учителя подтверждают свою категорию каждые 5 лет. Для этого готовят пакет документов о своих достижениях, достижениях учеников, проходят курсы. В предпенсионном возрасте некоторые учителя отказываются от этого. Если категория не подтверждена, ее теряют и за нее не платят. Это не зависит от того, где живет учитель, в Актобе или в районе, – разъяснили в управлении образования.