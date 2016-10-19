Народный репортёр. Ремонт двора припозднился

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Народный репортёр. Ремонт двора припозднился

Вожу ребенка в детсад мимо этого двора. Весь двор перепахали. Я рад за жильцов этого дома, им ремонтируют двор. Но почему так поздно? Как собираются асфальт укладывать? В снег?

Место: пр. Абулхаир хана, 67б и прилегающие дворы.

Дата: 19 октября 2016 года.

Автор: Актюбинец.

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