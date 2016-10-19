Вдовы погибших полицейских подали в суд на ДВД

На фото: Июль 2011 года. Коллеги, друзья и близкие хоронят сотрудника спецназа Руслана Жолдыбаева. Дочери Руслана уже 12 лет. Вдова Руслана вместе с вдовами других погибших полицейских добиваются выплаты утраченного заработка. || Фото из архива «Д»

Они требуют, чтобы ДВД платило детям утраченный заработок их мужей. О своём праве на эти выплаты они узнали спустя 5 лет после кенкиякских событий.

6 вдов погибших в 2011 году в борьбе с радикалами полицейских узнали, что они имеют право на получение ежемесячных выплат от ДВД в размере заработной платы, которую мужья получали при жизни. Об этих выплатах им стало известно спустя 5 лет после кровавой бойни в Кенкияке. Они обратились в ДВД, но там объяснили, что в бюджете деньги на эти цели не заложены. После этого вдовы пошли в суд.

Одна из истиц – вдова спецназовца Руслана Жолдыбаева. Сотрудник спецотряда «Арлан» прикрывал своих коллег за Кенкияком в вооруженном столкновении с радикалами летом 2011 года. Он получил смертельное ранение в висок. Тогда ему было 34 года, а его единственной дочери 7 лет. Сейчас ей 12 лет.

– Только весной мы узнали, что нам положен по закону утраченный заработок мужей, – рассказала вдова спецназовцаАйгуль Жолдыбаева, – то есть ДВД ежемесячно должен перечислять нам выплаты в размере той зарплаты, которую мужья получали при жизни. Эти выплаты положены нашим детям до 18 лет. Если они пойдут после школы учиться, то до 23 лет. Мы надеемся, что суд удовлетворит наши иски. Мой муж, спасая коллег, погиб. Дочь смотрит на родителей своих одноклассников, когда они приходят за ними в школу. Если бы Руслан был жив, он бы сам приходил за ней. О том, что папа умер, дочь не знала два года. Теперь она тоже хочет в будущем работать в полиции, хорошо учится. ДВД помогал нам в похоронах, в поминках, мы получаем пособие по потере кормильца. Но утраченный заработок положен по закону [ст. 941 Гражданского кодекса РК. – Прим. автора]. Мы требуем этих денег не для себя, а для детей, они имеют на это право. Их отцы погибли, защищая государство, защищая нас всех. Когда они ехали туда, они не думали о семье, просто делали свою работу. Эти 5 лет пролетели, как мгновение. Дочь на кладбище не плачет. Один человек ей сказал, если ты будешь плакать, твой папа тебя не увидит. Руслан иногда говорил, что лучше умереть в бою, слова оказались пророческими.

Вдова героя говорит, что спецназовцы, коллеги Руслана семью не забывают.

29 июля 2011 года в дачном домике вблизи села Кызылжар при задержании экстремиста погиб 27-летний сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом ДВД области Рустем Кенжалин. Его супруга Жанна стала вдовой на 8 месяце беременности. Она тоже требует через суд выплаты утраченного заработка для 5-летней дочери.

– Наша дочь не увидела отца. Сейчас ей 5 лет, она еще маленькая, поэтому не знает правды о гибели папы, – рассказала Жанна Кенжалина, – я не могу понять, если эти выплаты положены законом, почему сразу их не оформили. Мы знаем, что в других городах вдовам погибших выплачивают утраченный заработок мужей. Нам пришлось обратиться в суд, чтобы получить то, что положено по закону. Почему госорганы не сообщили нам о наших правах? Мы же не подаяние просим, это заслужили наши мужья. Они погибли, защищая мирную жизнь, погибли на работе.

Жанна и Айгуль не могут сдержать слез, когда вспоминают события 5-летней давности.

– Такое забыть невозможно. Потому что это все случилось в мирное время. Люди убивают друг друга. И это повторяется опять, – говорит Жанна.

ДВД иск не признает.