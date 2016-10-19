По урожаю зерновых Актюбинская область повторила рекорд 1991 года

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По урожаю зерновых Актюбинская область повторила рекорд 1991 года

На фото: В хозяйствах Айтекебийского района урожайность достигла 17 центнеров с гектара. || Фото из архива «Д»

По словам руководителя управления сельского хозяйства Каржаубая Ыбраймулы, в этом году зерновые в области засеяли на 340,9 тысячи га. Уборку закончили, средняя урожайность составила 13 центнеров с гектара.

– Такого урожая в области не было с 1991 года, – говорит руководитель облсельхозуправления. – ТОО «Алтынсарино» получило зерновые по 17 центнеров с гектара, «Акжар Агро» – по 15 центнеров с гектара. Всего собрали 443 тысячи тонн зерна. На осенние полевые работы сельчанам выделили 10 900 тонн удешевленного дизельного топлива. Его приобретали по 84 тенге за литр.

Как рассказал Каржаубай Ыбраймулы [на фото снизу], кормов заготовили достаточно, с этого года в области берутся за орошаемые земли.

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