В районах нужны интернаты, в городе – студенческие общежития

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В районах нужны интернаты, в городе – студенческие общежития

Об этом говорили на днях в областном акимате, там рассматривали проблемы образования. Как сообщила руководитель облУО Сауле Умирбекова, в 16 школах Актобе дети до сих пор учатся в три смены. Чтобы школы разгрузить, в городе строят 4 школы на 1840 мест. На следующий год начнут строить еще 10 школ. Количество учащихся в ближайшие 3 года должно резко вырасти. Саманные, деревянные, камышитовые и малокомплектные школы в области хотят ликвидировать вовсе.

Сейчас у нас 416 школ, куда ходят 128 тысяч детей. С усвоением предметов проблемы чаще в малокомплектных школах, поэтому облУО предлагает открывать пришкольные интернаты. Пока их в области 29. Скоро откроется интернат на 40 детей в Акрабе Кобдинского района. В 2017 году начнут строить школу с пришкольным интернатом на 100 мест в Алге, интернат на 150 мест в Карабутаке.

Колледжи также нуждаются в общежитиях. С 2017 года в области хотят запустить проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», число учащихся из районов должно вырасти. Общежития нужны 6 государственным колледжам. В ССУЗах хотят готовить дефицитные в области кадры – специалистов лифтового хозяйства, технологии машиностроения, защиты информации, лесного хозяйства, садово-паркового ландшафтного строительства, землеустройства, гибких автоматических линий, растениеводства, строительства автодорог, производства молочной продукции.

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