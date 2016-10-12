Актюбинский предприниматель Марат Куандыков: «Зачем в городе убирают контейнеры для пластика»

На фото: Ул. Тургенева, 100. Старый контейнер для пластика еще стоит. Рядом поставили новый, зеленого цвета. Он маленький и быстро наполняется, в городе их мало. Во многих дворах желтые сетки убрали, ничем не заменив. || Фото В. ЗОБЕНКО

Бизнесмен Марат Куандыков 3 года назад первым установил мусорные контейнеры для пластика. Теперь их убирают. Бизнес понесёт убытки на миллионы, считает предприниматель. В горакимате говорят, что бизнес не ущемляют, а дают возможность другим компаниям ставить свои спецконтейнеры для пластика.

Предприниматель Марат Куандыков установил на городских мусорных площадках контейнеры для пластиковой тары еще три года назад. Актюбинцы не сразу оценили новшество, но постепенно привыкли отделять мусор и бросать в желтые сетчатые контейнеры пластиковые бутылки. Собранный пластик предприниматель прессовал в тюки и сдавал в Россию.

– Всего было 328 контейнеров для пластика по городу. Себестоимость одного 25 тысяч тенге, – говорит директор ТОО «Коканд LTD». – Примерно месяц назад мои контейнеры стали убирать, сейчас их осталось около 70, стоят на территории мусорных площадок ТОО «Ак жол». Те, что убрали, часть стоит у меня, часть на территории «Таза Кала», многие при демонтаже поломались. Я не знаю, чем не устроили мои контейнеры. Мы приучили горожан к раздельному сбору мусора. Я создал рабочие места, люди работали на прессе, на сборе бутылок с контейнеров. Теперь мне придется сокращать штат, убытки на миллионы. У меня был договор с российской компанией о поставке им ежемесячно 1000 тонн пластика, его придется расторгнуть. Все делали законно, сдавал отчеты в управление природоохранных ресурсов, стат­управление, в налоговую. Обращался в акимат, но мне ответили устно, что контейнеры якобы неэстетичные, неудобные. Но за три года никто не жаловался. Наоборот, после того как их стали убирать, звонят из КСК, жильцы, все спрашивают у моих работников, куда делись контейнеры. Вместо них компания, которая собирается строить мусороперерабатывающий завод, устанавливает свои сетчатые контейнеры для пластика, но они в два раза меньше, быстро переполняются и их мало по городу.

Предприниматель говорит, что предлагал свои варианты дизайна контейнеров, предлагал установить за свой счет на мусорных площадках контейнеры для трех видов мусора. Но в акимате ему ответили, что вопрос этот будут решать, когда построят новые мусорные площадки.

– Пытаюсь попасть на прием к акиму города, но пока тщетно, не принимают, – рассказал Марат Куандыков, – замакима Алдияров письменно мне ответил, что рассматривается вопрос раздельного сбора мусора и дальнейшей его сортировки. Почему убирают мои контейнеры, точного ответа так и не получил. Мне сказали, что это по указу горакимата делают, но письменного подтверждения не видел. Такие контейнеры, как у меня, сейчас устанавливают в других городах Казахстана. Мой проект за 2 года повлиял на экологическую ситуацию в городе, горожане научились выбрасывать мусор в отдельные контейнеры.

В горакимате утверждают, что бизнес Куандыкова не ущемляют.

– В связи со строительством мусоросортировочного комплекса в районе городского полигона ТБО в Актобе будет прведена работа по обеспечению раздельного сбора мусора, – прокомментировала пресс-секретарь акима города Лариса Томчук. – Уже производится раздельный сбор изделий из пластика путем установки на контейнерных площадках для сбора ТБО отдельного спецконтейнера. Наряду с ТОО «Коканд LTD» в Актобе этой работой занимаются и другие компании. Поэтому на совещании у заместителя акима города Н. Алдиярова были даны поручения об определении места дислокации спецконтейнеров по городу для ряда компаний, в том числе и ТОО «Коканд LTD» без ущерба для ведения бизнеса и для повышения эффективности работы.

Рассматриваются вопросы об увеличении в дальнейшем количества контейнеров для раздель­ного сбора мусора.