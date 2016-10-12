В Актобе без тепла остаётся 51 дом

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В Актобе без тепла остаётся 51 дом

Как сообщили в «Транс­энерго», отопление есть в 56 школах, 44 детских садах, 30 медучреждениях, 7 внешкольных учреждениях. Тепло подали и во все 1 494 многоэтажных дома, однако в некоторых до сих пор холодно.

– С 1 октября мы подали тепло во все дома до элеватора, далее проблемы должен решать КСК, – сообщили в «Трансэнерго».

– Без отопления остается 51 дом, они в разных районах города, – сообщил вчера руководитель горжилинспекции Танат Шегебаев. – В 15 надо закончить ремонтные работы в подвале, в 36 – мелкий ремонт по стоякам. До конца недели отопление дадут всем.

Самым проблемным в городе остается дом по ул. Жаманкулова, 15 на Москве.

Как рассказали в жил­инспекции, в семейном общежитии более половины жильцов квартиранты. КСК здесь нет. Канализационная система не работает, фекалиями затапливает подвал, из-за этого не могут подать тепло. Управляющая компания сейчас предпринимает меры, чтобы все исправить.

– Завтра закончат откачку фекалий в подвале и приступят к замене труб отопления. До конца недели и на Жаманкулова, 15 должны дать тепло, – сказал Танат Шегебаев.

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