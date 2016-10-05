«Сбербанк» обманул суд и выиграл дело

На фото: Мираш Жугунисова, судья суда города Актобе, в два заседания разобралась с иском в 280 млн тенге.





Сотрудник «Сбербанка» Нурлан Кимагамбетов представлял интересы банка в суде, с ловкостью фокусника манипулируя документами.

Судьи слепо пошли на поводу у банка, в результате бюджет государства недополучил 68 млн тенге. Это выяснилось в ходе ознакомления ответчиков с материалами судебных дел.

В Актюбинском городском суде идут судебные разбирательства между «Сбербанком» и местной компанией ТОО «БОСС». Банкиры требуют через суд возврата кредитных средств, но, по уверению ответчика, делают это своеобразно, не гнушаясь вводить в заблуждение суд и не боясь обвинений в мошенничестве. Но обо всем по порядку.

Весной 2016 года «Сбербанк» через суд взыскал с заемщика [ТОО «БОСС»] 78 млн тенге. Дело передали в исполнительное производство, арестовали счета, а также имущество компании и гарантов, юридических и частных лиц, стоимость которого превышает во много раз сумму исков. А в июне 2016 года «Сбербанк» подал новый иск на эту же компанию на 276 млн тенге, из которых 78 млн тенге уже были взысканы по решению предыдущего суда. Получается так, что банк рассчитывал взыскать с клиента 78 млн тенге дважды. Когда это выявилось в суде, представитель банка Кимагамбетов долго сопротивлялся, но вынужден был признать этот факт. В результате «Сбербанку» пришлось просить суд оставить иск без рассмотрения.

Вскоре после процесса Кимагамбетов ходатайствовал о том, чтобы банку вернули оригиналы документов, на что получил от суда письменные разъяснения: «В материалах дела имеется оригинал платежного поручения об уплате госпошлины, который не подлежит возврату в силу требований ч. 1 ст. 280 ГПК Республики Казахстан». Заметим, что Кимагамбетов сам подавал документы по иску и прекрасно знал, что никаких оригиналов документов в деле нет, значит, можно утверждать, что ему были необходимы именно оригиналы платежных поручений [квитанций] об оплате госпошлин, хотя как юрист он должен был знать, что в случае оставления иска без рассмотрения госпошлина не возвращается, а уходит в доход государства.

В августе «Сбербанк» вновь обращается в суд против ТОО «БОСС». Сумма иска осталась практически такой же, 280 млн тенге, а разницу – 78 млн тенге – банк компенсировал за счет требований досрочного возврата суммы основного долга и начисления своего вознаграждения. Судья Жугунисова рассмотрела дело поразительно быстро, как говорится в один присест. Жугунисова посчитала, что ответчику для изучения материалов дела достаточно пары дней, как будто сумма 280 млн тенге совсем незначительна.

Ответчик вынужден был знакомиться с материалами дела после вынесения решения и обнаружил любопытное совпадение. Платежные поручения об оплате госпошлины на сумму 4 101 807 тенге и на сумму 4 301 322 тенге по номеру, дате, сумме и назначению платежа в точности совпадают с платежными поручениями предыдущего иска, который был оставлен без рассмотрения. Объясним проще, «Сбербанк» представил два дубликата платежных поручений из старого дела, как новые. Что все это значит? А то, что российский, вроде бы «не бедный» банк обманул наше государство на 8 403 129 тенге. По закону суд не имел права принимать к рассмотрению иск, если не оплачена госпошлина. И вот тут возникают вопросы к судье Жугунисовой. Что это, простая невнимательность, халатность, безграничное доверие банку или какая-то заинтересованность? В первую очередь ее обязанность была проверить оплату государственной пошлины. Вместо этого судья Жугунисова, не раздумывая, взыскала с ответчика не уплаченную истцом госпошлину в пользу «Сбербанка». Можно выдвигать много версий, но факт остается фактом: суд рассмотрел иск без уплаты госпошлины. Впрочем, это только «цветочки»…

Тот же «Сбербанк» летом этого года подал иск к ТОО «Мультилайн» на 2 млрд 539 млн тенге, по которому должен был оплатить госпошлину в размере 76 млн 180 тысяч тенге. Представитель ответчика изучил материалы гражданского дела и обнаружил, что госпошлина оплачена только на сумму 16 млн 961 тысяча тенге. В деле отсутствовали платежные поручения еще на 59 млн 218 тысяч тенге, которые должен был заплатить «Сбербанк». Как суд мог не увидеть, что государству в виде неуплаченной госпошлины нанесен ущерб на десятки миллионов тенге?

Но и это не все. Судья Лошкарев не принял во внимание документы, представленные ответчиком и опровергающие сумму предъявленного иска. Согласно этим документам, сумма задолженности перед банком составляла 930 млн тенге, что дает разницу в 1 млрд 609 млн тенге! Невзирая на такие расхождения, Лошкарев не потрудился изучить представленные ответчиком документы и даже отказал в проведении экспертизы. Лошкареву, как и Жугунисовой, хватило одного судебного заседания, чтобы вынести решение по многотомным материалам дела.

А сейчас самое интересное! В том же решении судья Лошкарев обязал ответчика вернуть истцу, то бишь «Сбербанку», госпошлину в сумме 76 млн 180 тысяч тенге, которую фактически банк полностью не оплатил. Чем руководствовался судья Лошкарев при вынесении решения и как он мог не увидеть отсутствия платежек – тоже непонятно.

Получается простая бухгалтерия… Российский банк не заплатил нашему государству только по этим двум делам 68 миллионов тенге, в то же время с помощью судей Актюбинского городского суда получит эти деньги с предпринимателей. Хороший «гешефт»!

После таких процессов ответчики ставят под сомнение беспристрастность и объективность городского суда.

– «Сбербанк», серьезная финансовая структура, опускается до «элементарной уголовщины», а суд потворствует этому либо не замечает этого, либо действует в сговоре с банком, – считают ответчики. – Сегодня в наших судах сложилась такая обстановка, когда банки подают сотни исков на заемщиков, попавших в сложные ситуации, а суд, не задумываясь, становится на сторону банка, отвергая любые доводы ответчиков. В результате банки хищническим образом разоряют предприятия, разрушают бизнес, уничтожают рабочие места, ломают людские судьбы. Государство требует от предпринимателей социальной ответственности, а кто банки заставит думать о том же самом?..»

P.S. Редакция ждет комментариев от руководства «Сбербанка», а также от руководства областного суда.