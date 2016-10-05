Народный репортёр. В школу №38 не пройти

К школе №38 закрыли проход. Детям негде ходить, вдоль дороги машины и грязь. Приходится прыгать через ограду.

Место: ул. Бр. Жубановых, школа №38.

Дата: 30 сентября 2016 года.

Автор: Айжамал Тулекешева.

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