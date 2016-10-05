Генпрокурор Жакип Асанов: «В лучшие годы СССР, в 80-е, убийств было в два раза больше, чем сейчас».

На встрече с общественностью генеральный прокурор Жакип Асанов отметил, что казахстанцы входят в число 200 стран, жители которых чувствуют себя счастливыми, а другие им завидуют.

29 сентября в акимате области генеральный прокурор Жакип Асанов встречался с общественностью. Большинство присутствующих – работники госорганов, бюджетники, правоохранители, депутаты. Перед собравшимися Асанов около часа зачитывал свой доклад. Генпрокурор позволил себе пофилософ­ствовать, рассуждая о том, что на земле существует 6 тысяч национальностей и всего 3 процента из них ощущают себя счастливыми. Казахстан, по мнению докладчика, тоже в списке счастливых, потому что у нас есть свой язык, своя земля и независимость.

Также генпрокурор сравнил состояние преступности в наши дни и в 80-90-х годах прошлого столетия.

– По сравнению с 90-ми годами количество убийств сократилось в 3 раза, – вещал с трибуны Жакип Асанов [на фото]. – В то время насчитывали 2,5 тысячи убийств, сегодня – 800. Согласен, все мы знаем, какими трудными были 90-е годы. Наверное, неправильно сравнивать. Тогда возьмем одни из лучших годов СССР – 80-е. В то время убийств – полторы тысячи, сегодня – 800. Сократилось в 2 раза. Но большинство думают, что сейчас самые трудные времена. Почему? Потому что такая статистика была закрытой. Народ ничего не знал. А сейчас информация быстро разлетается по Интернету, и люди думают, что преступность растет.

Асанов отметил, что 84 процента преступников – безработные. Поэтому трудоустройство населения – один из действенных методов профилактики преступности. А рабочие места может дать бизнес. Поэтому очень важно поддерживать предпринимателей.

Говорил о борьбе с экстремизмом и терроризмом. Асанов отметил, что в 2014 году от рук террористов погибли в мире 32 тысячи человека.

– Раньше опасались террористов извне, теперь они выходят из нашей среды. Это накаляет обстановку в стране, люди не могут нормально работать, заниматься бизнесом, в страхе остаются в своих домах. Террористам это и нужно – наводить страх и ужас. Борьба с такой деструктивной идеологией – обязанность не только правоохранительных органов, но и всех нас, – резюмировал Асанов.