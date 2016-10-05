Инвалид живёт в общаге с туалетом на 25 квартир

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Инвалид живёт в общаге с туалетом на 25 квартир

На фото: Коридор общежития семья Кулинских использует как кухню. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

57-летний Владимир Кулинский, лишённый ног и руки, еле дождался коляски. Её выдали после публикации на сайте «Диапазона».

Вместе с женой и двумя детьми инвалид живет в крохотной комнате общежития по Ливенцова. В прошлом году у него стала неметь правая нога. Врачи обнаружили тромб, ногу ампутировали. Казалось, вместе с ногой ушел и недуг, но, к сожалению, тромб вновь дал о себе знать.

– В июне почувствовал, что онемели рука и левая нога. Врачи не могли взять кровь из вен, сказали, что она загустевшая, образовался тромб. Пришлось отрезать вторую ногу и левую руку. Все из-за слабого сердца. Мне кажется, могли бы и спасти, – с сожалением говорит Владимир.

– Мы относимся к ГП №1, которая на нашей улице. Но оттуда к нам приходить не хотят, – жалуется Айнур Кулинская, супруга Владимира. – В облздрав и ходили, и писали, бесполезно. Супруг нуждается в обследовании. Мы сами делали перевязки, хотя это должны делать в поликлинике. Три дня мужа не забирала «Скорая». За это время нога почернела.

Жить в общаге без всяких условий инвалиду непросто.

– Здесь один туалет на 25 квартир. Мужу туда ходить тяжело, там очередь. Душ на другом этаже, поэтому купаем тут, – говорит супруга.

Пенсия Кулинского около 35 тысяч тенге. Он добивается выдачи коляски и путевки в санаторий. Собес предоставил соцработника, выдал протез.

– Протез не подходит. Видите, он выдавливает кожу, – говорит Владимир, пытаясь просунуть ногу в протез. – А чтобы получить новый, надо ехать в Алматы. По квоте это не раньше мая следующего года. А коляску не дают.

В горотделе занятости и соцпрограмм сообщили, что в феврале Кулинский получил костыли и трость, в июне его обеспечили протезом правой голени. 7 сентября Кулин­ский признан инвалидом 1-й группы, ему полагаются соцработник, а также комнатная и прогулочная кресло-коляски и протез бедра. Врачи не рекомендуют ему санаторно-курортное оздоровление.

После выхода материала об инвалиде Кулин­ском на сайте diapazon.kz фонд «Боевое братство воинов-интернационалистов афганской войны» передал ему прогулочную коляску. В горакимате пообещали до конца октября выдать пособие в 50 тысяч тенге.

Желающие помочь Владимиру Кулинскому могут перечислить деньги на его счет .

Номер счета: kz 506010002008245910

Номер ИИН: 590405302960

Номер удостоверения личности: 016367999»

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