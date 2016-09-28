Казахстанский рок-десант на русский Север

На фото: В Архангельске на «Беломор Буги» «Адаптация» будет делить сцену с группами из России, Норвегии, Италии, Швейцарии и США. || Фото из архива «Д»

Актюбинская рок-группа «Адаптация» отправляется на международный рок-фестиваль «Беломор-Буги», который пройдёт в Архангельске 8-9 октября.

– Летом этого года мы играли в Перми на «Rock-Line» и там встретили организатора фестиваля «Беломор-Буги» Александра Мезенцева, – рассказал Ермен «Анти» Ержанов, бессменный фронт­мен «Ады». – После нашего сета на «Rock-Line» Александр подошел к нам и сказал, что был бы рад видеть «Адаптацию» на своем фестивале в Архангельске.

Мезенцев – идеолог и организатор фестиваля «Беломор-Буги», в прошлом электромеханик Северного морского пароходства, он музыкальный журналист, рок-музыкант и владелец клуба.

«Беломор-Буги» крупный 2-дневный ежегодный рок-фестиваль, с 1995 года он проходит в октябре-ноябре. Политика организаторов – поддер­жка, прежде всего, провинциальных рок-групп, поэтому на «Беломор-Буги» нет раскрученных звезд. Но и недостатка интересной и качественной рок-музыки, сделанной в разных уголках мира, нет. На рок-фестивале выступили более 360 групп. Как правило, каждый год выступает порядка 20 групп из разных городов, там побывали музыканты из США, Армении, Германии, Финляндии, Норвегии и Швеции.

– 8 октября будет всякий «тяжеляк», «прогрессив» и «хард-кор», – говорит Ермен. – Мы будем выступать во второй, более «легкий» день.

Делить сцену с казахстанскими рокерами будут коллективы из Архангельска, Онеги, Ижевска, Брянска, Санкт-Петербурга, Москвы, а также представители Норвегии, Италии, Швейцарии и США. Кстати, перед отъездом «Адаптация» отыграет полноценный концерт в Актобе на фестивале «Индикатор».

– До конца года больше концертов в Актобе не планируется, так что не упустите шанс, – резюмируют музыканты. – Помимо нашего сета ждите уфимцев «FErum» и местных «рок-подпольщиков» «План Туман» и «Агрессивный Оптимизм».