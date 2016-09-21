Толганай Умбеткалиева, политолог: Народ не может получить 10 соток земли из-за коррупции и бюрократии

Нурсултан Назарбаев поручил правительству разработать программу жилищного строительства, по которой каждому гражданину РК должны выделить 10 соток земли. Политолог Толганай Умбеткалиева поделилась с «Диапазоном» мнением о том, что подтолкнуло власти к этому решению и чего ждать от земельной реформы.

– Насколько я знаю, эта норма (передача 10 соток под ИЖС) была и ранее, президент лишь обратил внимание на нее, – говорит Толганай Умбеткалиева. – Но люди не могут получить положенную им законом землю по причине коррупции и бюрократии среднего звена, которое затягивает вопросы оформления. Если же вернуться к политической стороне вопроса, то глава государства демонстрирует, что приоритетными при решении вопроса земли для него выступают прежде всего интересы народа.

– Повлияли ли на принятие этого решения земельные митинги?

– Земельные протесты, возможно, ускорят процесс оформления и бюрократии станет меньше, – отвечает эксперт. – Но, как заметил президент, в основном очередь скопилась вокруг крупных городов, в которых сложнее решать эти вопросы по различным причинам. Действия власти могут свестить к успокоению и манипуляции земельным вопросом. Поэтому, в основном, все будет зависеть от общества. Сейчас земельный вопрос может создать прецедент по образованию общественного контроля и по его институционализации, те есть закрепят эти нормы в законах.

Политолог считает, что в нашей стране уже есть опыт общественного контроля. Для примера она напомнила о проживании депутатов в дорогой гостинице. По словам Толганай, после того как стало известно, что народные избранники закупили дорогие спиртные напитки, деньги вернули в бюджет. Но эта практика не имеет постоянного характера и не закреплена нормативно.

– Очень многое будет зависеть и от нового премьера [Бахытжан Сагинтаев. – Б.А.], – предполагает Умбеткалиева. – Ему этот вопрос может принести политические дивиденды в случае успешного решения с учетом интересов населения.

– На ваш взгляд, как новое правительство будет решать болезненный земельный вопрос?

– На мой взгляд, решение земельного вопроса позитивно повлияет на животноводство, ведь это то, чем наш народ умеет профессионально заниматься. Во-вторых, на развитие легкой промышленности. Продукция этих отраслей позволит нам не зависеть от импорта. Если у нас будет своя продукция, колебания в ценах не будут такими резкими. Кроме того, это позволит мелкому и среднему бизнесу развиваться, снизит разницу в уровне доходов населения и социальное неравенство. И тогда сельскому жителю не придется ехать на заработки в город. Посмотрите, сейчас в аулах ничего не развивается, нет ни библиотек, ни кинотеатров. Самое главное, в структуре экономики появится другой столб, кроме нефтяного, он будет более стабильным.

– Как поступит правительство с иностранными инвесторами во время 5-летнего моратория?

– Можно предположить, что президент ввел мораторий (на передачу земель в течение 5 лет) не только, потому что он думал о народе или о его интересах. А потому что это могло усугубить конфликт с обществом, нести угрозу политической стабильности и его статусу. Если говорить об инвесторах, то на самом деле, может, и нет иностранных инвесторов, а есть наши богатые казахи, элита, которые, создавая совместные предприятия, хотели купить земли. Нет таких крупных и серьезных инвесторов для входа на этот рынок. Ведь качество земли никого не обманет, давно никто не занимался землей, не заботился о ней.

Н.Назарбаев:

« Мы сказали людям, что мы даём по 10 соток на строительство жилья. Теперь народ требует: давайте эти 10 соток (...) Степей у нас много. Ну, выедете вы в степи, начнёте строить, и что из этого будет? Там нет дорог, нет света, воды, тепла. Так нельзя давать. Если давать, нужно подготовить коммуникации, землю. Поэтому нужно сконцентрировать ресурсы на подготовке инженерно-социальной инфраструктуры, снижая затраты для частных застройщиков при строительстве жилья. Пусть скажут спасибо, мы 30% строительства жилья берём на себя. Это позволит привлекать больше частных инвестиций, сокращая долю финансирования из бюджета, и человек получит свой дом».