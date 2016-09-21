Народный репортёр. Непроходимый переход

На ул. Маресьева сделали правильное дело – переход для школьников с «лабиринтом», чтобы ребенок не выбегал неожиданно на дорогу, чтобы его мог увидеть водитель. Но по нему невозможно ходить, там нет асфальта, ямы и грязь.

Место: ул. Маресьева.

Дата: сентябрь 2016 года.

Автор: Салима Х.

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