Народный репортёр. Непроходимый переход

На ул. Маресьева сделали правильное дело – переход для школьников с «лабиринтом», чтобы ребенок не выбегал неожиданно на дорогу, чтобы его мог увидеть водитель. Но по нему невозможно ходить, там нет асфальта, ямы и грязь.
Место: ул. Маресьева.
Дата: сентябрь 2016 года.
Автор: Салима Х.
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