Сотрудников юстиции арестовали за аферу на миллиард

Сотрудники управления юстиции удаляли из базы данных заложенное в банке имущество двух местных компаний. После этого недвижимость продавали в рекордные сроки пока не установленные работники этих фирм. За свои услуги сотрудник юстиции получил две квартиры, а банк потерял 1 миллиард 308 миллионов тенге, считает следствие.

16 сентября суд выдал санкцию на арест двух сотрудников управления юстиции Актобе. 27-летнего делопроизводителя Кайырбека Орынбасарова и 22-летнюю инспектора-регистратора Альфию Султанову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Осенью прошлого года Орынбасаров познакомился с неким Евгением, тот предложил ему снять с обременения заложенное в «Форте банке» имущество двух актюбинских компаний, «Актобе Хим Тек» и «Оксибилд». Сотрудник юстиции 27 октября удалил из базы данных заложенное имущество. После этого его быстро продали. «Форте банк» потерял 257 миллионов тенге. Орынбасаров за услугу получил две квартиры, одну из них оформил на свое имя, вторую – на другого человека.

Далее в свои планы он посвятил инспектора-регистратора юстиции Альфиру Султанову, она тоже стала соучастницей многомиллионного мошенничества, утверждают следователи. В мае 2016 года она удалила из базы данных заложенное имущество ТОО «Актобе Хим Тек». Залог сняли с квартир, магазина, с комплекса зданий с железнодорожным тупиком. Впоследствии руководство «Актобе Хим Тек» продало это имущество. Ущерб «Форте банку» составил 1 миллиард 51 миллион тенге.

По версии следствия, Орынбасаров и Султанова были в сговоре с пока не установленными сотрудниками из ТОО «Актобе Хим Тэк» и ТОО «Оксибилд».

Подозреваемых арестовали на 2 месяца, пока идет досудебное следствие, их сообщников ищут.