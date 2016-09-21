В центре Актобе появился свой Биг-Бэн

На перекрёстке главных проспектов города, Абилкайыр хана и Молдагуловой, установили главные городские часы высотой 10,6 м.

– В наше динамичное время городские часы помогут ориентироваться во времени и пространстве, – сказал замакима города Жандос Баирханов. – Примером могут стать часы Биг Бэн Вестминстерского дворца в Лондоне, кремлевские куранты в Москве, которые стали неотъемлемой частью образа этих городов. Актюбинские часы, надеемся, будут и местом свиданий.

Высота часов 10,6 метра, диаметр циферблата 2 метра. Конструкцию изготовили из стали и алюминия, основание – из гранита. На часах установлен встроенный GPS модуль с автокорректировкой времени по долготе и широте, есть подсветка из 64 цветов. Часы сделали в Казани.