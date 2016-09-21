Если во время теракта обрубят связь и Интернет, будет паника

Антитеррористический закон решили ужесточить «ради безопасности страны». Отныне будут при необходимости блокировать Интернет и сотовую связь. Это вызвало критику.

– Определение «при необходимости» имеет чересчур общее значение. Слов нет, в целях защиты национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом у государства должны быть возможности блокировать опасные ресурсы. Но это не должно быть преградой для конституционного права граждан на свободное выражение мнения, получение и распространение информации. Иначе мы можем оказаться в условиях, когда кучка чиновников будет решать, что нам читать и смотреть, – предполагает Амиржан Косанов, политик.

По его словам, это прямое нарушение Конституции. Косанов считает, что этими запретами может воспользоваться группа людей для захвата власти.

– Современный терроризм способен обойти все эти ограничения. Поэтому надо бороться не со способами распространения идей, а с причинами проявления этого зла.

– Это нарушение демократических прав. Сейчас Интернет, как еда, как электричество. Отключить его – лишить людей общения, отрезать от мира, – говорит полковник КНБ Арат Нарманбетов. – Можно предположить, что это сделано для того, чтобы во время событий в стране, например тех же митингов, информация не выходила за пределы РК, чтобы о событиях не узнавал весь мир. Но если во время теракта или ЧС обрубят связь и Интернет, люди не смогут связаться с родственниками, узнать о реальной ситуации. У людей будет паника из-за отсутствия информации или дезинформации, а террористам как раз и нужна паника.

Какие изменения хотят внести в УК РК:

За вербовку, обучение, финансирование наемника и использование в военных действиях – лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. С использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетнего – 9-17 лет с конфискацией имущества.

Участие наемника в вооруженном конфликте – лишение свободы от 7 до 10 лет. Повлекшее гибель людей или тяжкие последствия – лишение свободы пожизненно, либо смертная казнь, с конфискацией имущества.