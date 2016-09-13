Народный репортёр. К школам №21 и №27 дети идут по грязи

В районе школ №№21 и 27 начали укладывать тротуарные бордюры до гостиницы «Космос», но на повороте между домами и стоянкой, где тротуар, не делают ремонт. Говорят, не предусмотрено акиматом. А там дети ходят в школу по грязи. Но положили асфальт к частной стоянке.
Место: за гостиницей «Космос».
Дата: сентябрь 2016 года.
Автор: жильцы соседних домов.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.