Народный репортёр. К школам №21 и №27 дети идут по грязи

В районе школ №№21 и 27 начали укладывать тротуарные бордюры до гостиницы «Космос», но на повороте между домами и стоянкой, где тротуар, не делают ремонт. Говорят, не предусмотрено акиматом. А там дети ходят в школу по грязи. Но положили асфальт к частной стоянке.

Место: за гостиницей «Космос».

Дата: сентябрь 2016 года.

Автор: жильцы соседних домов.