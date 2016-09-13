В Актобе споют солисты мировых оперных театров

Фото из архива "Д"

20 сентября в театре им. Ахтанова пройдёт концерт трёх теноров: Дмитрия Трунова, Леонида Бомштейна и Алехандро Олмедо.

Певец Алехандро Олмедо учился оперному искусству в Италии, выступал перед королем Испании Хуаном Карлосом, пел на одной сцене с Хосе Каррерасом и Пласидо Доминго. Алехандро Олмедо третий раз выступит на актюбинской сцене.

– Алехандро Олмедо выделяет и любит казахстанскую публику, – поделился руководитель арт-центра Актобе Есенгельды Дуйсенбаев. – Леонид Бомштейн и Дмитрий Трунов в Актобе будут впервые. Все артисты высокого уровня, Дмитрий Трунов – солист итальянского театра Ла Фениче и Немецкой Оперы на Рейне в Германии. Леонид Бомштейн – солист Большого театра в Москве. Концерт продлится около полутора часов. Билеты на концерт стоят от 2500 до 4000 тенге.