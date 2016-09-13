В Актобе споют солисты мировых оперных театров

Автор:
В Актобе споют солисты мировых оперных театров

Фото из архива "Д"

20 сентября в театре им. Ахтанова пройдёт концерт трёх теноров: Дмитрия Трунова, Леонида Бомштейна и Алехандро Олмедо.

Певец Алехандро Олмедо учился оперному искусству в Италии, выступал перед королем Испании Хуаном Карлосом, пел на одной сцене с Хосе Каррерасом и Пласидо Доминго. Алехандро Олмедо третий раз выступит на актюбинской сцене.

– Алехандро Олмедо выделяет и любит казахстанскую публику, – поделился руководитель арт-центра Актобе Есенгельды Дуйсенбаев. – Леонид Бомштейн и Дмитрий Трунов в Актобе будут впервые. Все артисты высокого уровня, Дмитрий Трунов – солист итальянского театра Ла Фениче и Немецкой Оперы на Рейне в Германии. Леонид Бомштейн – солист Большого театра в Москве. Концерт продлится около полутора часов. Билеты на концерт стоят от 2500 до 4000 тенге.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
12.09.2016, 18:52
  
Артист театра танца «Искушение»: «Поклонницам к нам не подкатить»
09.09.2016, 17:17
  
6 театров страны выступят на фестивале в Актобе
06.09.2016, 16:00
  
Ваххабитов и лагерь боевиков увидели актюбинцы в театре 1
30.08.2016, 14:01
  
Фанатка ФК «Актобе» делает амулеты, которые ловят плохие сны 9
22.08.2016, 19:48
  
По Актобе прошлись защитница Земли и тренеры покемонов 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Народный репортёр. К школам №21 и №27 дети идут по грязи
«Актобе» разгромил «Окжетпес» на выезде
Мини-скейтпарк строят в Актобе
Физрук в Актюбинской области растит 18 страусят
Актюбинский департамент юстиции под арестом
Пенсионеры 5 лет просили акима сделать дорогу и сами ее заасфальтировали
В самой большой семье Актобе родился 14-й ребёнок. Как они живут? 56
Главу райОО Шалкара сняли за суициды школьников, а не за скандал с детсадом
Народный репортёр. Проспект в районе «Спутника» похож на пляж
Народный репортёр.Улицу Калдаякова в сентябре ещё не начали ремонтировать