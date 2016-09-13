Актюбинский департамент юстиции под арестом

Речь идёт о здании, которое оценили в 340 миллионов тенге в счёт долга СПК «Актобе».

По документам областного маслихата, кредитор­ский долг у СПК «Актобе» – 660 миллионов тенге. Долги образовались в 2011-2014 годах. На все счета и имущество компании наложены аресты. К августу снят арест с имущества СПК «Актобе» и со счетов в банках. Но здание департамента юстиции, находящееся на балансе СПК, все еще под арестом. Его оценили в 340 миллионов тенге. Сообщается, что его передают в счет погашения долга. Всего по решению суда долг у социально-предпринимательской корпорации 387 миллионов тенге.

В 2015 году убытки СПК, по данным независимого аудита, более 250 миллионов тенге. Между тем СПК арендовала здание с ежегодной оплатой в 12,5 млн тенге. В итоге на конец 2015 года образовался долг в 5,5 млн.