Пенсионеры 5 лет просили акима сделать дорогу и сами ее заасфальтировали

На фото: Апрель 2014 года. Улица Казангапа, которую, по данным акимата, асфальтировали в 2009, потом в 2010 году.





На фото: Сентябрь 2016 года. Та же улица, асфальтированная самими жителями. На дорогу ушло 14 машин асфальта. До этого жители покупали бетонные колодцы, чтобы «Акбулак» отремонтировал водопровод, теперь запасаются гравием на тротуары. || Фото В. ЗОБЕНКО

Жители ул. Казангапа сложились на асфальт по 10 тысяч тенге. 5 лет в акимате им отвечали: вашу улицу уже асфальтировали, хотя нормальной дороги здесь не было никогда. Асфальт теперь на Казангапа есть, жители сами обустраивают тротуары.

Жители ул. Казангапа уже и не помнят, когда в их районе были нормальные дороги. Как дождь или тает снег – кругом грязь. В 2011 году они обратились в гор­акимат. Им ответили, что улицу асфальтировали… в 2009 году. Позже пришел еще один ответ: улицу Казангапа отремонтировали в 2010 году.

– Асфальтировали всего 200 метров за профилакторием, у нас дорога какой была, такой и осталась, – говорит 81-летняя Клавдия Голополосова [на фото].

Грязи стало еще больше, когда четыре года назад дала течь уличная колонка.

– Вода текла 2 месяца! Звоним в «Акбулак», а там отвечают: вашего водопровода нет на балансе. Так поставьте, говорим. Не ставят. Так все и текло, пока мы не пошли в акимат и на «Акбулак» не подали в суд. После этого всю улицу раскопали. Каждые 2 дома обязали купить по 3 бетонных кольца. Сложились, купили. Водопровод отремонтировали, но дорога стала еще хуже, кругом все раскопали.

Недавно жители получили из акимата еще один ответ. Что в первую очередь в городе делают дороги, по которым ездят автобусы, через короткий период времени ремонтировать дороги не позволяет бюджет. Кто отчитался, что дорогу уже ремонтировали и прошел «короткий период времени», не понятно.

– Летом к нам переехал новый сосед. Говорит, давайте что-то с дорогой сделаем. На пр. Мира как раз ремонтировали дорогу. Я попросила рабочих отдать нам старый асфальт. Они отправили нас в акимат. Но какой смысл туда идти, если мы с 2011 года туда пишем? – говорит Анастасия. – Сосед поехал на асфальтовый завод, узнал цену, мы сложились по 10 тысяч, купили 14 машин асфальта. Ровняли грейдером, потом погрузчиком. Сейчас дорога нормальная. Теперь все норовят ехать по нашей улице, боимся, испортят нам дорогу. На Чайковского, Чекалина и других улицах грязь и рытвины.

– Асфальт люди смогли положить только до угла Чекалина. Мы живем дальше, тоже хотели сами положить асфальт, но у меня пенсия всего 38 тысяч. Дома напротив нет, значит, мне платить 20 тысяч. Разве я смогу? – жалуется Людмила Сивцова [на фото]. – Я больная, часто нужно в больницу, но такси не вызвать. Они к нам не ездят из-за дорог. Но теперь хоть до угла доезжаем. Каждый год я покупаю щебенку, делаю подсыпку возле дома. Там озеро весной и осенью, хоть из дома не выходи.

– Я тоже живу после перекрестка с Чекалина. Хотели сложиться на асфальт, но мы не потянем, у нас много бабушек. Разве мы сможем заказать асфальт, нанять грейдер? Да и денег у нас на это нет, – говорит Галина Гончарова.

У Галины Гончаровой тяжело больная сестра. Самая большая проблема – довезти ее к врачам. Таксисты, услышав адрес, наотрез отказываются к ним ехать.

По словам старожилов, улицу Казангапа в 58-м году строили работники ТЭЦ. По почину партии они отдавали квартиры молодым специалистам, сами строили дома, им давали льготы. До асфальта дело не дошло. Его здесь никогда не было.

– Наши родители тут все своими силами делали, теперь мы, – говорит Людмила Сивцова. – Как шутит моя соседка: как привезли ее по этим ухабам из роддома, по этим же ухабам, наверное, на кладбище увезут.

Сейчас жители улицы Казангапа благоустраивают тротуары. Для этого купили гравий и песок.

– Нам бы теперь освещение, – говорят жители. – Ночью у нас кромешная темнота. Страшно за детей, которые в школу ходят. Мы ставили на столбе фонарь, подсоединились к общей линии, но нас отрезали. Сказали: незаконно. А на соседней Парковой и свет, и асфальт. И все законно. Там коттеджи, живут чиновники и предприниматели.