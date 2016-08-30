В Актобе выпустили первую партию консервированной тушёнки

На фото: Консервированная тушенка из местной говядины и баранины. Обещают снабжать ею местный рынок. || Фото автора

На мясокомбинате будут выпускать тушёнку 13 видов. За 8-часовую смену будут выпускать около 5 тысяч банок консервированной тушёнки высшего сорта.

Завод по производству тушенки находится на 41-м разъезде, сельский потребительский комбинат «Айбек» инвестировал в него 550 миллионов тенге. За одну 8-часовую смену на заводе могут выпускать до 4 800 банок тушенки из говядины, конины, баранины, это 15 тонн мяса. Также выпускают каши в банках. На предприятии будут работать 60 человек. Проект­ная мощность составляет 4 680 тонн консервных изделий, 300 тонн полуфабрикатов в год, сообщил генеральный директор предприятия Самат Калдыгулов. 30 августа на заводе побывали руководители области и города, продегустировали первую партию тушенки. На территории мясокомбината находится убойный цех, в смену здесь могут разделывать до 8 тонн мяса. Власти области и руководство завода пообещали, что тушенку будут продавать на местных рынках. Цена одной банки конины тушеной 600 тенге, тушеной говядины – 550 тенге, баранины – 520 тенге. Также в магазине на территории мясокомбината будут продавать мясные полуфабрикаты собственного производства и мясо. 30 августа те, кто пришел на открытие завода, могли купить говядину по тысячу тенге за килограмм. Актюбинцам пообещали, что такая цена будет всегда.