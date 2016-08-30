40 семей получили ключи от новых квартир

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40 семей получили ключи от новых квартир

В селе Кирпичном построили 3-этажный 54-квартирный дом. 30 августа ключи в торжественной обстановке получили 40 семей. Это те, кто стоял в очереди на арендное жилье через АО «Казахстанская ипотечная компания». В новом доме 12 однокомнатных, 36 двухкомнатных и 6 трехкомнатных квартир.

– Мы с 2009 года в очереди на жилье стояли, – рассказывает новосел Улжан Нуртаева, – 24 июня сдали документы на арендное жилье по линии КИК. У нас молодая семья, двое детей 3 лет и одного года. Муж у меня бюджетник, сама я работаю в строительной компании, но сейчас в декретном отпуске.

Также квартиру в новом доме получила семья Сапаргалиевых. В семье трое детей, мама Гуляим находится в положении, четвертый малыш родится уже в новой квартире.

– Мы в очереди на жилье стояли почти 9 лет, как госслужащие, – рассказала Гуляим, – живем на съемной квартире. А в июне подали заявку в КИК на арендное жилье. Теперь вот получили полуторку, будем в месяц выплачивать по 40 тысяч. Потом можно квартиру выкупить.

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