Одинокой бабушке с Вохры жильё не дадут, соцработника тоже

На фото: Участник трудфронта Раушан Амирбаева имеет медали ко Дню Победы и получает спецпособие в 4 500 тенге. || Фото из архива «Д»

После публикации в «Диапазоне» материала «Как выживают в трущобах Актобе» специалисты отдела социальной помощи сходили к Раушан Амирбаевой, живущей на Вохре. Горсобес поясняет: у Раушан апа есть дети, а новое жильё ей не полагается.

Раушан Амирбаева – пенсионер, участник трудового фронта. Она жаловалась, что ее дом с треснутыми стенами разваливается, а пенсии в 30 с чем-то тысяч едва хватает на жизнь.

Сотрудники собеса отмечают, что Раушан апа получает пенсию 39 тысяч тенге и спецгоспособие, как участник трудового фронта, 4 500 тенге.

– Раушан Амирбаевой ко Дню Победы, как участнику трудового фронта, выплатили 22 тысячи тенге, – сообщает руководитель горотдела занятости и соцпрограмм Найля Буртибаева. – Кроме этого в отопительный сезон она получает ежемесячную помощь на комуслуги 2 333 тенге.

80-летняя женщина сетовала на жизнь в одиночестве и рассказывала, что ей никто не помогает, кроме соседей. Но в отделе занятости и соцпрограмм ссобщили, что соцработника за труженицей тыла закрепить не могут. «Комиссия в разговоре с женой сына Р. Амирбаевой, который вместе с семьей проживает рядом, выяснила, что у Раушан апай в городе проживают 3 детей трудоспособного возраста и внуки», – сообщил в своем ответе отдел занятости и соцпрограмм Актобе.

Мы поинтересовались, могут ли Раушан апай предоставить другое жилье, если ее землянку признают аварийной. «В списке очередности на получение квартиры из государственного жилищного фонда она не состоит», – ответили нам без упоминания о состоянии ее жилья.