В Нур Актобе открыли школу

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В Нур Актобе открыли школу

На фото:Новая школа рассчитана на 1200 мест, язык обучения смешанный. || Фото автора

В Нур Актобе открыли долгожданную школу. Детям этого района теперь не нужно ехать учиться в Каргалинское и Актобе. На открытии побывал аким области Бердибек Сапарбаев.

– В канун 1 сентября в Актобе открываются три школы: школа №61 в Заречном-3, школа №18 в Кирпичном и в Нур Актобе школа №60. Эта школа рассчитана на 1200 мест, язык обучения смешанный, – сообщила собравшимся Лаззат Уразбаева, руководитель горОО.

Общая площадь новой школы – 17 тысяч кв.м., есть большая столовая, актовый и спортивный залы, кабинеты оборудованы современной техникой. В две смены ее будут посещать 1700 учеников.

После открытия школы аким области осмотрел недавно введенную в Нур Актобе площадку для воркаута, побывал на открытии дворового клуба.

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