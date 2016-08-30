Актюбинские выпускники ЕНТ сдали хуже, чем в прошлые годы

На фото: Школа №3. На встрече учителей отметили, что ее выпускник Кайрат Майтеков выделил 134,3 млн тенге на ремонт. Сейчас школу не узнать. Меценаты, бизнесмены, творческие личности собрали около 182 млн тенге на ремонт и техническое оснащение школ. || Фото автора
На августовском совещании учителям рассказали, что нового ждёт школы с 1 сентября. По результатам ЕНТ Актобе не смог в этом году войти в 5 лучших по Казахстану.
Как рассказала на встрече руководитель горОО Лаззат Уразбаева, в этом году в Актобе ЕНТ сдавали 2094 выпускника, среди них 30 из частных школ. По итогам тестирования самый высокий результат получили дети из СШ №15 – 97,7 балла, №50 – 95,7, №21 – 95,6, №58 – 92,4, Кызылжарской школы– 91,4, школы №51 – 90 баллов.
Из 104 выпускников, претендовавших на «Алтын белги» подтвердили свои знания всего 56. Наивысшие баллы набрали выпускники школы-гимназии №51: Мадина Кажен – 123 балла, по 122 балла набрали Нуржигит Алтынбеков и Меруерт Отегенова. Выпускница СШ №2 Асель Жалмуханбетова и выпускник СШ №6 Даурен Базарбай также набрали по 122 балла.
– По результатам ЕНТ средний балл по городу составил 82 балла (в 2015 году – 83,4, в 2014 году – 88,6). Пять лет мы входили в пятерку лучших, в республике среди городов занимали вторые, третьи места, но этом году сдали свои позиции, и это заставляет задуматься каждого участника образовательного процесса, – сказала Лаззат Уразбаева.
31 школа в городе набрала низкий показатель по ЕНТ, среди них СШ №16 – 63,8 балла, СШ №35 – 66,3 балла, СШ №37– 68,5 балла. Аттестацию в 2015-2016 годах не прошли 8 школ: №№5, 18, 50, 53, 58, Кызылжарская СШ.
Как сообщила Уразбаева, в этом году первоклассники перейдут на 5-дневное обучение. С 5-го класса вводится курс «Робототехника».
Аким области Сапарбаев вручил благодарственные письма учителям, сертификаты школам. Особую благодарность аким области выразил ветерану педагогического труда, директору юных летчиков Александру Курбанову.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.