Актюбинские выпускники ЕНТ сдали хуже, чем в прошлые годы

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Актюбинские выпускники ЕНТ сдали хуже, чем в прошлые годы

На фото: Школа №3. На встрече учителей отметили, что ее выпускник Кайрат Майтеков выделил 134,3 млн тенге на ремонт. Сейчас школу не узнать. Меценаты, бизнесмены, творческие личности собрали около 182 млн тенге на ремонт и техническое оснащение школ. || Фото автора

На августовском совещании учителям рассказали, что нового ждёт школы с 1 сентября. По результатам ЕНТ Актобе не смог в этом году войти в 5 лучших по Казахстану.

Как рассказала на встрече руководитель горОО Лаззат Уразбаева, в этом году в Актобе ЕНТ сдавали 2094 выпускника, среди них 30 из частных школ. По итогам тестирования самый высокий результат получили дети из СШ №15 – 97,7 балла, №50 – 95,7, №21 – 95,6, №58 – 92,4, Кызылжар­ской школы– 91,4, школы №51 – 90 баллов.

Из 104 выпускников, претендовавших на «Алтын белги» подтвердили свои знания всего 56. Наивысшие баллы набрали выпускники школы-гимназии №51: Мадина Кажен – 123 балла, по 122 балла набрали Нуржигит Алтынбеков и Меруерт Отегенова. Выпускница СШ №2 Асель Жалмуханбетова и выпускник СШ №6 Даурен Базарбай также набрали по 122 балла.

– По результатам ЕНТ средний балл по городу составил 82 балла (в 2015 году – 83,4, в 2014 году – 88,6). Пять лет мы входили в пятерку лучших, в республике среди городов занимали вторые, третьи места, но этом году сдали свои позиции, и это заставляет задуматься каждого участника образовательного процесса, – сказала Лаззат Уразбаева.

31 школа в городе набрала низкий показатель по ЕНТ, среди них СШ №16 – 63,8 балла, СШ №35 – 66,3 балла, СШ №37– 68,5 балла. Аттестацию в 2015-2016 годах не прошли 8 школ: №№5, 18, 50, 53, 58, Кызылжарская СШ.

Как сообщила Уразбаева, в этом году первоклассники перейдут на 5-дневное обучение. С 5-го класса вводится курс «Робототехника».

Аким области Сапарбаев вручил благодарственные письма учителям, сертификаты школам. Особую благодарность аким области выразил ветерану педагогического труда, директору юных летчиков Александру Курбанову.

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