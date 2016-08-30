Полмиллиона в месяц. Сколько зарабатывают руководители различных учреждений в Актобе?

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Полмиллиона в месяц. Сколько зарабатывают руководители различных учреждений в Актобе?

«Диапазон» продолжает узнавать зарплаты бастыков. У некоторых руководителей управлений облакимата они превышают оклад акимов. Прозрачностью и открытостью отличились управления финансов и индустриально-инновационного развития.

В управлении финансов обл­акимата (учредитель ФК «Актобе») руководитель получает 246 тысяч тенге, его заместитель – 210 000. Чуть меньше – 195 тысяч тенге – получает руководитель управления индустриально-инновационного развития, зарплата его зама – 159 000. Начальникам отделов платят 110 тысяч тенге, главным специалистам – от 69 до 94 тысяч тенге. В этих управлениях не стали делать тайны из своих зарплат, оперативно ответили на наши запросы.

Глава актюбинского филиала Нацбанка Перизат Асимбетова вопрос о зарплате переадресовала в головной офис в Алматы. С прошлой недели редакция ждет ответа о зарпатах от управления экономики и бюджетного планирования. В региональной палате предпринимателей (РПП) обнародовать зарплату сотрудников вообще отказались, ссылаясь на то, что палата финансируется не из бюджета, а за счет взносов предпринимателей. Тем не менее, «Д» выяснил: должностной оклад директора палаты больше, чем зарплата акима Актобе. Оклад директора палаты – 500 000, градоначальника Актобе – 461 000 тенге. По данным открытых источников, первый уровень в палате предпринимателей – центральное правление. В нем 7 человек. Зарплата каждого 750 тысяч тенге, без учета налогов. На руки члены правления получают примерно 600 тысяч тенге. Директорам палаты платят 500 тысяч тенге, их заместителям чуть больше 400 тысяч. Эксперты трех категорий НПП получают от 200 до 400 тысяч. Но в регионах эксперты получают гораздо меньше – всего лишь 150-200 тысяч тенге.

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