Жительница Вохры после пожара осталась с детьми на улице

На фото: 26 августа. На месте дома Галины Приходченко после пожара остались лишь обгоревшие стены, мать и двое детей остались без крыши над головой. || Фото автора

Погорельцы остро нуждаются в помощи. В доме сгорели одежда, деньги, документы.

5 июля на Вохре сгорела землянка, где ютилась семья Галины Приходченко. Женщина осталась на улице с двумя детьми, младшему из которых нет и двух лет.

Галина Приходченко говорит, что дом у нее был большой, раньше это была дача, к ней сделали пристройку. Сейчас от дома остались лишь обгоревшие стены.

– Это случилось 5 июля, – утирая слезы, рассказывает хозяйка. – Вечером я вышла с ребенком в магазин, он всего в паре минут ходьбы, и тут дом загорелся. Соседи все видели. Я чуть в обморок не упала. Я осталась с ребенком на улице, старшая дочь, ей 23 года, была в отъезде. Для меня будто жизнь оборвалась. Мы в тот день ночевали прямо под открытым небом. Я две недели плакала после пожара, все слезы выплакала. Сидела и рыдала. Мы остались в чем были. Деньги мои тоже сгорели. Вся моя зарплата.

Галина трудится в центре занятости, ее зарплата 20 тысяч тенге. 23-летняя дочь Галины нигде не работает. Мама говорит, что дочь больна.

Хозяйка ходит вокруг обгоревших стен и рассказывает:

– Веранда у нас была деревянной, сам дом кирпичным. У меня сгорело все: мебель, одежда, документы, даже телевизор. В горсобесе оказали материальную помощь, но зар­плату жалко. Официально пожар случился из-за газового баллона, но он взорвался уже после возгорания. Думаю, что мой дом подожгли.

Месяц у Галины ушел на восстановление документов. Для этого бесконечно ей приходилось ездить по разным ведомствам. Много денег ушло на проезд. Таксисты с Вохры до города берут 700 тенге. Чтобы сэкономить, женщина ездила на автобусах с пересадками, ходила пешком.

Вот что рассказал зам­председателя дачного коллектива Наурыз Карамурзин:

– Я живу по соседству с Галиной. В день пожара мы делали обход. Иду, тут огонь бахнул. Мы даже не поняли сначала, что произошло. Я никого не запускал в дом. Пламя было большое, а дыма не было. Говорили, в доме газовый баллон. Через время он взорвался. В доме было два баллона. Я вызвал пожарных, сам их встретил на велосипеде. Думаю, это был поджог, у меня никаких сомнений нет. За 10-15 минут все сгорело. Приехали из ДЧС, Заводского отдела полиции, газовики, но спасать было нечего.

– Я очень прошу всех, кто может, помочь мне восстановить дом. Нужны шифер, саман, другие стройматериалы. Нужна одежда для сына и дочери, впереди холода. Нет ни сапог, ни курток. Ни-че-го. Все сгорело. На свою зарплату я что смогу? – говорит Галина.

Желающие помочь семье Галины Приходченко могут обратиться в редакцию газеты «Диапазон» по адресу: Актобе, Есет батыра, 99 или позвонить по тел. 959-738, 8 775 797 03 15.