﻿﻿ Военные захватили телевидение в Зимбабве

В столице Зимбабве Хараре военные захватили здание государственной телерадиокомпании ZBC, пишет lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По свидетельству очевидцев, несколько работников ZBC пострадали. При этом военные заверили журналистов, что тем «не следует беспокоиться, поскольку солдаты заняли помещения лишь для защиты компании».

Практически одновременно в Хараре прогремели несколько взрывов. Об их последствиях не сообщается.

Американское посольство призвало граждан США в Зимбабве «искать укрытие», после чего сообщило на своем сайте, что в среду останется закрытым.

14 ноября армейская бронетехника перекрыла несколько автомагистралей, ведущих в Хараре. Внутриполитическая ситуация в стране резко обострилась после того, как на прошлой неделе бессменный лидер Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента страны Эмерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства.