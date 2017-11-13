﻿﻿ Число жертв землетрясения в Иране увеличилось до 350 человек

Ранее сообщалось о 328 жертвах, пишет РИА Новости.

Источник в Красном полумесяце Ирана сообщил о 350 погибших в результате землетрясения в стране.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ, Израиле и Азербайджане.

- По новым подсчетам, 350 человек погибли из-за землетрясения, ранены около 4 тысяч. Эти цифры могут увеличиться, так как продолжаются работы по разбору завалов, - заявил источник.