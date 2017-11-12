﻿﻿ Прямой эфир журналистки из BBC прервали громкие женские стоны: видео

Журналистка телеканала BBC Эмма Варди вышла в прямой эфир, однако его чуть не сорвали громкие женские стоны.

На Youtube появилась видеозапись розыгрыша журналистки телеканала BBC Эммы Варди. На кадрах показано, как репортер выходит в прямой эфир и говорит новость о Brexit, когда вдруг находящиеся неподалеку пранкеры включают запись громких стонов.

Однако розыгрыш ничуть не смутил девушку, и она, поморщившись, довела репортаж до конца.

Виновными в розыгрыше признала себя группа пранкеров, которые ехали мимо съемочной группы, и решили ее разыграть.

Позже в Би-би-си прокомментировали инцидент, сообщив, что ответственность за случившееся взяли на себя пранкеры. Группа шутников включила запись стонов, когда проезжала мимо Вестминстера и увидели журналистов.

Источники: tvzvezda.ru и riafan.ru