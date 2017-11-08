﻿ 26 мертвых девушек нашли у берегов Италии

Погибшим девушкам было от 14 до 18 лет. Предполагается, что их могли убить по дороге из Африки, а до этого подвергнуть сексуальному насилию, передает РОСБАЛТ.

Испанское патрульное судно «Кантабрия» обнаружило в море надувную лодку с 64 беженцами из стран Африки - Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии и Судана.

При этом 26 пассажирок были найдены мертвыми, 23 тела находились в самой лодке и еще три за бортом.

Спасенных мигрантов доставили в порт Салерно, пятерых из них допрашивают следователи. Прокуратура Италии начала расследование гибели девушек.

Всего моряки подобрали по пути 375 мигрантов из Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии, Судана, а также Ливии. Среди спасенных оказались 90 женщин, в том числе восемь беременных, и 53 ребенка.